年終換手機性價比一比

2018年02月15日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

iPhone X的夜拍功能在低光源、拉近距離後，仍能相對呈現更好的表現。（石欣蒨攝）

LG V30+，2萬4900元。（LG提供）

美圖V6，2萬8990元。（美圖提供）

LG V30+的120度廣角鏡頭，可彌補一般單眼相機鏡頭不夠廣角的缺點。（石欣蒨攝）

OPPO R11s，1萬5990元起。（OPPO提供）

Sony XA2，1萬990元起。（Sony提供）

Vivo V7，9900元起。（Vivo提供）

Galaxy Note 8，2萬9900元。（三星提供）

終於等到一整年各大手機品牌的新品發表完畢，加上過年領完紅包跟年終，正是換手機的好時候，在2017年可說是業界百花齊放的一年，眾品牌不過在高、中、低階都紛紛推出符合市場需要的大螢幕手機之餘，更陸續升級其攝影鏡頭及晶片，滿足各個手機族群的需要，此次將從各手機主打的實用功能、價格等消費者方向介紹目前市場上的各款手機。

2萬元以上高階機 iPhone X 夜拍最美

蘋果的iPhone X可是去年不得不提的話題手機，主打的拍照功能的確比其他手機更具有單眼相機的精細效果，實測過後發現其在夜景功能上最為出色，低光源以外再拉近拍遠景表現仍然不錯，適合喜愛真實拍攝效果的用家，與iPhone 8比較多了全OLED的螢幕及Super Retina HD顯示器，可是高要求的手機用戶之選；3萬5900元起。

Galaxy Note 8 商務人士首選

Samsung Galaxy Note 8在去年預購時已是爆增訂單逾65萬支，此次Note系列必備的S Pen也再升級，鎖定螢幕能直接往下寫至百頁，更能像提醒備忘錄一樣釘選在螢幕上，還加入了手寫動態貼圖以傳送GIF動態檔給別人，另外其懸浮功能還能直接將文句翻譯，加上Bixby的升級能夠提供智慧提醒等功能，再與三星的DeX Station連接一秒變桌機，商務人士使用起來最順手；2萬9900元。

美圖V6 自拍功能最強

自拍少不免成為手機普遍的主要用途之一，美圖V6繼續乘著其最有優勢的拍照功能升級，此次更設計成前後各有雙主鏡頭，實測過後可說是目前最強的自拍手機，除了基本的景深以外，主鏡頭更能拍出細緻如髮絲等細節，加上內建的美肌、濾鏡功能，以及前置智慧補光燈、後置2組雙色溫閃光燈，日拍、夜拍同樣出色，熱愛自拍的用戶就不用多帶自拍神器出門；2萬8990元。

LG V30+超廣角 旅遊必備

等候已久的LG V30+終於在去年底上市，過去LG的超廣角功能令人印象深刻，此次V30+主相機標準鏡頭搭載了F1.6大光圈晶透鏡頭，加上後置120度、前置90度廣角鏡頭，尤其在旅行中拿著一般單眼相機鏡頭不夠用時，V30+剛好可立馬用上不必換鏡，再配備Cine Video專業電影模式，旅行愛好者一機在手拍照、錄影剛剛好；2萬4900元。

1至2萬元中階機

OPPO R11s 拍照手遊雙主打

OPPO自在台推出全新手機R11s後，當月即成為市場銷量第一的安卓手機，此次進階至大趨勢的全螢幕設計，而一直以來主打的拍照技術也同樣再升級，鏡頭設計更智慧化會自動選鏡及美顏，實測美肌拍照效果自然不模糊，加上首次加入為手遊設計的來電橫幅功能，邊打手遊也能邊接電話不掉線；1萬5990元起。

Sony XA2 旗艦規格佛心價

Sony觀察到台灣中階手機市場迅速成長， 在2018年CES中首波推出全新Xperia XA2及Xperia XA2 Ultra，主打旗艦級規格，但走中階價錢的親民路線，就算換上全螢幕的設計，手感比過去也更好握，加上120度的拍攝廣角效果邊框再較正，更改用了高通的驍龍630處理器，主打拍照之餘，效能也再提升；1萬990元起。

萬元有找超值機

Vivo V7 Hi-Fi音樂高品質

台灣對消費手機的火熱程度，引來大陸手機Vivo品牌也加入市場分一杯羹，以最親民、萬元以下的V7系列率先登台，主打拍照及音樂技術，不僅有2400萬畫素單一前置鏡頭，更支援美顏4.0的效果，美肌效果不輸萬元以上的手機，加上品牌經典的Hi-Fi高品質音樂功能，CP值與性能上絕對能滿足基本手機用戶需求；9900元起。

(中國時報)