蛋捲禮盒超人氣伴手禮

2018年02月15日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

家樂福義美蛋捲禮盒鴻禧款420g，原價209元、特價189元，是3大量販冠軍禮盒。（家樂福提供）

家樂福七七新貴派花現禮盒432g，銷售排亞軍，原價270元、特價159元。（家樂福提供）

大潤發盛香珍吉祥大三元桶1130g，甘草瓜子＋綠茶南瓜子＋開心果，銷售排亞軍，原價550元、特價475元。（大潤發提供）

大潤發義美小泡芙禮盒鴻運款，銷售第3名，每盒185元。（大潤發提供）

頂好喜年來原味蛋捲禮盒，印有節慶花繪圖案，連續3年冠軍，每盒229元。（頂好提供）

city’super獨家RINGOWORK有字蘋果8入禮盒，每盒原價2188元、特價1888元。（city’super提供）

家樂福春節可賣出百萬盒伴手禮，糖餅占超過一半。（家樂福提供）

愛買紐澳櫻桃1.8kg，原價1099元、特價999元。（愛買提供）

愛買阿舍食堂究醬拌麵禮盒，原價210元、特價179元。（愛買提供）

JASONS獨家塔斯馬尼亞櫻桃禮盒，澳洲空運來台的稀有品種，被稱為一生必嘗的櫻桃，趣味的手繪圖案禮盒設計，附有同款明信片可寫祝福話語，1399元。 （JASONS提供）

JASONS美心Minion（小小兵）新春禮盒「一口甜心酥楓糖味」，每盒529元。（JASONS提供）

全聯天地合補葉黃素功能飲60ml×18入，原價967元、特價938元，送印花6枚。（全聯提供）

全聯金車噶瑪蘭單一麥芽威士忌0.7L＋小樣酒＋酒杯1入，是第1支噶瑪蘭單一麥芽威士忌，為經典入門酒，原價2025元、特價1998元，送印花6枚。（全聯提供）（飲酒過量有礙健康）

量販、超市春節伴手禮搶攻百億元商機，除夕是採購最高點，各通路人氣款各具特色，眾人熟悉的老字號傳統口味、可愛肖像糖餅，或水果禮盒、保養品禮盒都熱賣，有趣的是在3大量販中，冠軍都被義美蛋捲拿走。

家樂福春節賣出百萬盒伴手禮，糖餅占超過一半，第一名是深耕食安的義美，包括蛋捲、泡芙、巧克力等禮盒，每年過年可賣20萬盒；其次，七七新貴派禮盒、可口上賓蛋捲、樂天小熊餅乾等，都以實惠價格和熟悉口感名列前矛。

水果禮盒印吉祥話

愛買糖餅禮盒銷售占6成，也以義美蛋捲居冠，2、3名是可口上賓蛋捲、嘉冠喜鈔票煎餅禮盒；前10名中生鮮禮盒成長最多、乾拌麵禮盒首次進榜，紐澳櫻桃禮盒第4名，阿舍食堂究醬乾拌麵禮盒第7名。大潤發也以台式餅乾禮盒居多，前3名是義美蛋捲禮盒鴻福款、盛香珍吉祥大三元桶、義美小泡芙禮盒鴻運款。

全聯22日前精選200款禮盒限量銷售，指定禮盒加贈3枚起的Jamie Oliver印花；去年春節檔期酒類禮盒成長超過3成，今年仍熱賣；保養品禮盒除護肝及養顏美容類外，今年增加葉黃素、滴雞精等；21日前還力推3款獨家的「金牌果園」特選水果禮盒，蓮霧、蜜棗、茂谷柑各印上蓮年好運、棗到幸福、橘祥如意的吉祥話。

禮品顧及各年齡層

頂好人氣前3名中，老少咸宜的喜年來原味和芝麻蛋捲禮盒，連續3年冠軍；日本直送的日本世界蘋果禮盒和適合送給長輩的桂格養氣人蔘滋補液搶下2、3名。

JASONS人氣伴手禮顧及各年齡層，獨家頂級的塔斯馬尼亞櫻桃禮盒適合一家大小，韓星孔劉代言、獨家的KANU韓國咖啡禮盒受都會男女青睞，美心Minion（小小兵）新春禮盒討小朋友歡心。city’super獨家推出、印有吉祥文字的有字蘋果，每年都是年節禮品冠軍，蘋果象徵「平安」，是過年最受歡迎的水果之一。

飲酒過量有礙健康

(中國時報)