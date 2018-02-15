2018年02月15日 04:10 中國時報 何敬堯

歌謠──樂音，萬物之聲。──歌謠，山海之靈。祅教師如此講授咒謠的真諦。

不過，婆娑卻始終無法感受到咒謠的真義。儘管，婆娑在祅學士當中出類拔萃，實力獨占鰲頭。一如魔蝠長老的眼光預測，婆娑天資卓越，鶴立雞群。

無論是靈符或者咒謠，婆娑對於各項靈術駕輕就熟，甚至也曾在艱險萬難的魔競塔比試中毫髮無傷。但……他卻對眾妖稱羨的力量沒有太多感覺。

對於婆娑而言，能否贏得眾妖肯定、能否修練成舉世無雙的大妖怪，都毫無意義。

只要日子能順利過下去就好。

畢竟多麼努力，多麼奮搏，仍敵不過「靈數」的安排。鬼市之妖咸信，妖鬼神魔各自擁有特異靈數。不同靈數，將造就不一樣的際遇。不過，靈數的概念非常廣泛、複雜，非一語能道盡。婆娑在一葉的口中，得知人界似乎流傳類似想法，稱作「命數」，或者類似「緣份」之義，不同情境各有不同的用法與概念。

靈數靈數，靈之有數，魂火生滅，冥軌鋪路──這首俚俗歌謠，在鬼市傳誦許久。

既然靈數已然命定，會成功會失敗都是注定。

婆娑領悟這件事之後，就看得很開。從此隱藏自己，也盡力不在眾妖面前展露能力。

祅學館的學習歲月悠長無盡，卻令婆娑感覺單調，祅教師在課堂上反覆解釋咒謠的運作道理。例如，怎麼使用古祅語來吟念咒謠，或者使用特殊物品來加強咒謠威力，皆是祅學館課堂重點。

當然，靈界之妖本身即可運轉靈力，只不過若藉由咒謠、靈符、寶器的輔助，靈力發動將威能倍增。

在祅學館之中，共分三個年級。一、二年級會修習初級、高級的靈符與咒謠，也要兼修祅史課、古祅語課……等等課堂，而三年級的祅學士，則必須活用各種技能，通過學館教師的最終考驗，才能算是修練之路大功告成。至於每個年級的晉升，有長有短，只要通過魔競塔的試煉，就能前往更高的年級。歌謠社成員中，除了琥珀是一年級生之外，其餘成員皆屬二年級祅學士。

──語言即是無形的符咒，傳唱歌謠則成為超越時間與空間的力量，是「真義」的傳承。字語可成正面的能量，也能成為負面的詛咒，音符是串聯起一切事物的契機。

在咒謠課講述高級心法的祅教師，如此諄諄誡誨。

真有如此神奇？婆娑半信半疑。

例如，古祅語本身，就是反駁祅教師最好的證明。古祅語，其實很多字義沒有傳承下來。目前靈界流通的咒謠，能理解其義的古祅語只有一半，另一半都是有形有音卻不知其義的語字。但就算如此，只要能正確發出古祅語音節，同樣能以靈力催動咒謠。

若咒謠真能傳承「真義」，那麼這些早已遺失意義的字語，該如何解釋它們的存在？

咒謠，僅僅只是一項「技術」而已。為了運轉靈力，必須採用的技術。

就如同這次為了抵住宿費，必須在旅館演奏廳演出一樣，只是一種手段。

對於這次在人界演奏樂曲，眾妖並沒有特別進行準備。雖然當初蛇郎信誓旦旦，保證能讓人們對歌謠社的演奏刮目相看，但幾天下來，卻沒見到蛇郎有什麼特別的規畫。

婆娑只能苦笑。蛇郎當時的宣言，是不是隨意說說罷了？

不過，就算沒有特意準備，婆娑也不太擔憂歌謠社搞砸演出。畢竟眾妖的演奏底子都強，就算只是彈奏旋律簡單的小調，應該也能符合那間旅店演奏廳需要的演出標準。

隨著社團旅行的日子接近，社員們興致越來越高昂。杜鵑甚至製作起介紹人界文化的指導手冊，發給每位成員一本。

出發日，眾妖來到冥漠灘，乘上小船，在杜鵑引導下，先航往西瀛群島。抵達碼頭之後，再搭乘往來於鯤島、西瀛之間的交通船。

不久，大夥兒便順利穿越黑海，抵達島岸上的北城碼頭，轉往大稻埕街道。

這時，杜鵑請眾妖在街上暫時等候，她先進旅店辦理住房手續。

沒想到，才一眨眼的工夫，辦好手續的杜鵑踏出門口，就看不見眾妖蹤跡。

她汗流浹背尋覓，才在附近巷弄尋獲眾妖。

會合之後，大家便往旅店走去。

菟蘿揮揮手向蛇郎詢問：「社長，這回演奏，我們該選什麼曲目？ 歌謠社裡，只有你遊歷過人界，應該知悉一些人類流行的曲風吧。」

蛇郎答道：「那已經是很久以前的舊事，如今觀來，鯤島風情早已大不相同，街頭上播放的音樂也五花八門。目前人族的音樂美學是什麼，我無法立即斷言。也許……得改變我們習以為常的樂曲風格。」

婆娑曾聽菟蘿提及，蛇郎來鬼市之前，曾在人界鯤島遊歷多年。照這樣推算，蛇郎的妖齡甚至可能長達兩百多年以上，應當是眾妖之中最有道行的妖怪。

至於蛇郎在人界的經歷，婆娑偶爾也會從學館中的閒言閒語得知一些八卦。

據說，蛇郎曾與一名人類女子結縭，結果女子的親姊嫉妒小妹，竟殘忍殺害妹妹，並假扮為蛇郎的新妻。但，蛇郎真正的妻子精魂未滅，竟幻化為青鳥，想要通知蛇郎。幾經波折後，真正的妻子終於恢復肉身，讓蛇郎得知真相。蛇郎最終趕走假妻，與真正的愛人同在一起。

可能因為蛇郎有些名氣，因此這類不知是真是假的傳聞，在學館裡不脛而走。婆娑也明白，這類傳聞聽聽就好。畢竟，這則傳聞破綻百出。

例如，如果蛇郎真與人族結親，蛇郎沒發現妻子被調換，實在太詭異。

關於蛇郎任何事，婆娑總無法一眼看透。尤其是眼前認真討論起樂曲的蛇郎，與平常在歌謠社的散漫神情相比，截然不同。

菟蘿問起：「以前我們排練的曲子，都是迎神祭常用的樂曲，像是〈迎神八音〉、〈奏鳴春〉、〈將軍令〉……這些適合嗎？ 」

蛇郎答道：「可以是可以，暫且先演奏這些曲子吧。不過，節奏似乎要再柔緩一些，我來想想該如何編排。我的月琴，適合當伴奏襯底，婆娑負責鑼鈸、小鼓，琥珀則是嗩吶，菟蘿你的二胡做為曲調最重要的領奏……」

杜鵑聽到眾妖討論音樂，趕緊插話：「差點忘了提醒你們，在人界演奏歌謠，其實有禁謠令的規範。」

「禁謠令？那是什麼？」菟蘿納悶詢問。

杜鵑摸摸鼻子，思考了一下，才向菟蘿回答：「其實這是很古老的法律條文，嚴禁歌曲裡傳唱一些怪力亂神的東西。甚至，會禁止歌曲中出現太多的歌詞。演變至今，現在興國的樂手演奏音樂，早就習慣不吟唱歌詞了。聽大哥說過，以前還逮捕了很多吟唱歌謠的道士、法師，或者是原住民巫師。不過……這是很久以前的法令了。現在的音輔法其實沒那麼嚴格，連審查歌曲的禁令也在十年前就廢除。」

杜鵑繼續解釋，音輔法包含了禁謠令與審歌令。

「原來如此。」菟蘿恍然大悟：「難怪妳剛來我們歌謠社，聽到我們演唱起全曲都有歌詞的樂曲時，會那麼驚訝。」

「我聽到你們演奏之前，完全沒想過，竟然還有這種音樂形式。雖然很驚訝，但我也非常喜愛，徹底被你們的演奏吸引住了。」杜鵑笑著說。

「我以前在島上生活，當時人族建立的國家，應該叫月國吧？那時候，從來沒有這種莫名其妙的律法。」蛇郎遙望遠方，若有所思。

「月國時代，距離現在已經很久了啦。後來鯤島經過火國統治，現在則是興國時代喔。總之……」杜鵑拍拍胸脯，說道：「別擔心！都過了那麼久的時間，禁令已經寬鬆很多。就算演奏古調，應該不會有太大問題。畢竟，我大哥是在警隊任職喔。就算真的違禁，他也會睜一隻眼閉一隻眼，哈哈，安啦！」

大家邊說邊走，不知不覺，已抵達郁金屋門口。

（精采內容摘刊完畢，其他內容詳見《妖怪鳴歌錄》一書，九歌出版）

(中國時報)