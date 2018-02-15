2018年02月15日 04:10 中國時報 鄭順聰

修遠追出宿舍大門口，下坡狂奔好不容易追上，港立轉身，竟是一副懦弱的表情：「修遠！修遠！好恐怖啊！我這輩子還沒這樣跟人吵架過，我好害怕啊！」

「害怕？害怕！我有沒有聽錯啊？」

「剛才我是假裝的啦，其實內心怕得要死。之前只是冷淡不講話，真的吵起來開戰，實在恐怖啊！」

「看你怒氣沖天的，青筋暴突的那條筋就像青龍要飛上天了，我跑來勸你還真怕你轉身用拳頭來對付我。」

「我連吵架都怕，怎麼敢出拳呢！我是要嚇唬學長的啦！」

「喔，難怪，難怪喔！我有發現，你用手去搔嘎吱窩。」

「我才看到你用手去挖小鳥窩啦！」

「哇咧！你還真會演戲，人長得那麼魁梧，膽子小得很，簡直是縮起來的蚊香，燒光光了，從裡頭還抽出一根細細的牙線，沒用的傢伙。」

「你不要再亂比喻，你再亂比喻，我就要搬出宿舍回家住。」

「不行，不行啦！是學長的錯又不是我……要我一個人面對學長，我也會發瘋，保證變成全世界最變態的人……好啦好啦！我們回去啦！」

「吵成這樣，我才不要回去。」

「那要去哪裡？」

「下山找個地方看看，找找看。」

修遠與港立這兩位大學男生，拖著困窘的身子，在月光的照拂中，從武嶺下山，穿越了活動中心。面對三岔路口時，他們選擇海堤，頂著冬風，斜斜而去。

「唉呦唉呦！熱帶的高雄冬天的海風也是很冷啊！港立，來海堤幹嘛！你看一片暗濛濛的！連那些你儂我儂的男女都沒來！冷死了！」修遠說。

「對不起！對不起啦！早知道就找個比較暖和的天氣吵架，我真的不知道要去哪裡？」

「都是你害的！不知要去哪裡啦！」

「就在這裡好吧……修遠我跟你說，我今晚好爽！好爽！爽得人都熱起來了！累積那麼久的怨氣都吐出來了，吐得好爽啊！好爽！我好想唱歌啊！」

「唱歌？你瘋了啊！海風這麼冷！會感冒啦！」

「我就是心情爽，非常爽！我要唱歌，唱歌喔！迎著冬天的海風，我要來唱歌。」港立自海堤立起，海浪拍打，月光照拂，對著冬風高聲唱：

在我的心中 有一份純真

多麼美好 多麼純粹

可惜我傷害了她

夢想幻滅 世界崩毀

回到過去尋尋覓覓

想找到原初 但我心已碎

（待續）

(中國時報)