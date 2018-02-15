2018年02月15日 04:10 中國時報 神隱

老者閉上眼，眾人都在等他的回覆。這一日來的種種變化實在令人匪夷所思，這莫名其妙的和尚到底是站在哪一邊的也讓人摸不著頭緒。白龍谷本來就是一座寶山，歷來敢硬闖的人本來就不在少數，能成功的也就那幾人，卻從來無人敢動哥利王之劍的主意，這劍何時來到白龍谷？谷中竟也沒半個人知道，這下，劍被奪走才不久，又有人來要鞘，又在一日之內放行萬人，這白龍谷天下最難過的關的名號，還要不要守？這決定實在太難。

如此看來，先前那位谷主恐怕只是贏了某種競賽，或因某種制度被推為共主，卻只是名義上的谷主，實則一切大小事還得靠老者定奪。這是再清楚不過的事。

「各位好漢，請聽我一言。」卻是珠兒開口：「我想大師的意思，只是想借這劍鞘一用，這其實並不為難，大師於白龍谷諸位也算有恩，白龍谷威震八方，不會連借一件東西都如此小氣吧？何況是對恩人。諸位若是介意到時這劍鞘救了鳩摩羅什，不妨請大師發個誓也就是了，但要大師做出不義的事，或者見死不救的事，恐怕有違出家人慈悲為懷的心腸，屆時若真不小心救了鳩摩羅什，再看大師有什麼說法，好嗎？相信他一定不會做出對不起大家的事。」

和尚跟我都有些錯愕。有時人到了不同的位置，或以為自己是誰了，說的話，做的事，都會完全不一樣，此刻不只珠兒自己，恐怕整個谷裡的人都相信，她便是這裡的主人，她說的話，大夥兒都要聽。這已不是論功較勁的政治角力，而是另一種魔法。

珠兒的語調，有一種魔力。

（待續）

(中國時報)