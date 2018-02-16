總統春節談話 全台與花蓮在一起

2018年02月16日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統昨天除夕發表春節談話，特地向對岸的朋友及全球的華人說聲新年恭喜。也為遭逢震災花蓮民眾打氣，總統表示，「藉這個機會，我想跟花蓮的朋友講幾句話。我要請大家放心，不論發生什麼事，全台灣一定會跟花蓮人站在一起。」

總統今年錄製的除夕談話，特別以畫家林惺嶽「天佑花蓮」的畫作為背景。總統指出，她現在所在的房間是總統府的虹廳，背後的這幅畫叫「天佑花蓮」。林老師告訴她，有一次經過花東縱谷，看到這幅景色，深受感動。就決定住下來，完成了這幅畫作。

以畫打氣 天佑花蓮

總統說，這次花蓮地震，讓花蓮人心裡留下恐懼的陰影。台灣地處斷層帶，比其他國家更應該加強平日的危機意識，政府也會持續針對全國危險建築盤點、補強。政府能做的，是建立一套嚴謹的防災體系，把地震可能產生的損害降到最低。

總統指出，因為團結一致，才不會在災害中倒下。希望台灣人民要永遠記得，患難中的真情，也不要忘了國際社會在這一次地震中表達的關心和慰問。今日受人點滴，他日必當湧泉以報。

陸客罹難 感同身受

這次震災中，9位大陸的旅客罹難。總統指出，「在人道救援上，兩岸沒有距離。我們盡了最大努力。對罹難者家屬，也感同身受」，希望在新的一年，家屬可以走出創痛，平安寧靜。

總統強調，農曆春節在兩岸都是最重要的節慶，有很多非常相近的傳統習俗和過年活動，透過人民交流和媒體傳播，也拉近雙方的心裡距離。

對於總統今年除夕談話提到震災後的花蓮。花蓮縣長傅崐萁表示，他代表花蓮鄉親對總統圍爐談話提到「花蓮」，深表感謝。

他說，這次花蓮地震，不是只有花蓮有受災戶，全國都有，產業受創，會帶來全面性蕭條，這種國家級的災害，應該用國家級的力量來振興，例如發放消費券，刺激全台旅遊。

傅萁 籲發消費券

他也表示，類似的天災，罹難者往往不分國籍，政府應釋出善意，讓來台旅遊的罹難者和台灣罹難者獲得一樣補償。

前災害處理管理委員會主委林葳表示，盼重建能盡快實現，後續土地取得、地點等，希望主管單位能多跟住戶協調，拿出具體方案，比美麗文字、言語更能讓受災戶安心。

她說，非常感謝各界伸出援手，雖然大過年，但內心很糾結，花蓮震災後傷痛不是短時間可以彌補，在這個選舉年，希望災民不要成為政治鬥爭工具，「只希望，把我們的家蓋起來！」

(中國時報)