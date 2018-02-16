桃機客爆量 湧12.1萬出入境人潮！提前3小時報到

2018年02月16日 04:10 中國時報 陳麒全 、 陳祐誠 ／綜合報導 ／綜合報導

桃園國際機場昨湧入約12.1萬出入境人潮，不如去年除夕的13.7萬人，桃機公司預估，初一、初五會是這次假期的兩大尖峰時段，已加派安檢、護照查驗櫃檯的人力，桃機今日出入境人數可能破14萬人，建議要前往搭機的民眾，提前3個小時報到，避免被排隊影響了行程。

依往年經驗，旅客若在農曆春節期間尖峰時段出國，會在排隊通關、安檢，再過證照查驗花1個小時以上，今年航警局與移民署為因應寒假及春節連續假期出境旅客爆增，採取多面向的疏運措施，讓旅客能夠更快速的通過安全檢查與證照查驗後通關。

動線改良 安檢順暢

航警局在尖峰時段全力調派人員，將安全檢查線全線開放作業，包括第1航廈7條、第2航廈11條，再加上今年安檢將「戰線」拉長，讓旅客在進入排隊出境時，就先行將隨身攜帶的液體或是其他無法隨身攜帶的物品拋棄，不像往年到隨身檢查時，才將超量的液體（自備飲料、礦泉水）拋棄，也讓安檢動線順暢許多。

移民署也配合在尖峰時段查驗台全開，包括第1航廈出境開滿21檯、第2航廈出境開滿28檯，再加上全台已經有逾500萬人辦理自動通關，加上第1航廈出境10座、第2航廈出境11座的自動通關台，讓出國旅客排隊等候時間大幅度縮短。

桃機公司副總經理李建國表示，除夕是家庭團圓的日子，旅客量甚至比小年夜更少，因此桃機昨日整體來說還算順暢。

他表示，初一是假期的出境高峰，搭機的民眾最好提前3小時報到；初五（20日）則是入境居多，出國的民眾都要回來準備上班了。

初一初五 兩大尖峰

第一次帶著全家出國過節的陳先生表示，原本預期在尖峰時段要花上1個多小時才能完成通關查驗程序，還特別提早到機場辦理報到手續，沒有想到今年不到30分鐘就已經完成通關，還可以帶著老婆小孩在管制區裡，優閒地逛著免稅商店購物。

準備回到日本的吳小姐說，原本花最久時間的隨身安檢，今年感覺特別順暢，之前就有看到桃機公司的宣導，所以有先將無法隨身攜帶的水、物品拋棄，加上安檢線有多了好幾線，沒有排太久，就完成了安檢，也順利的查驗過關，可以在航空公司的貴賓室好好的休息一下，不像前幾年根本沒有時間休息，就要趕著登機了。

(中國時報)