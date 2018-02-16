除夕夜 每一口飯都是感謝！花蓮飯店供吃住 震災戶暖圍爐

2018年02月16日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮大地震造成4棟大樓倒塌，許多民眾無家可歸，花蓮縣府安排災民住進縣內各大旅店，除夕夜於福康飯店及勞工育樂中心舉行災民圍爐晚會。

劫後餘生的災民哽咽地表示，第一次沒有家好過年，現在吃的每一口飯都是感恩，從來沒想過自己有生之年竟然會遇到這麼大的劫難，很感謝讓他們能夠有場地圍爐吃飯。另外也有民宿餐飲業者在花蓮火車站用Free Hugs送暖，希望能吸引遊客安心遊花蓮。

花蓮福康飯店就位在統帥飯店斜對面，飯店業者表示，飯店在去年12月22日才揭牌，原本打算春節後才正式開張，但碰上花蓮大地震，身為花蓮在地旅遊業者，一定要全力支持，除了提供100間房間讓災民暫時棲身外，除夕也準備了自助Buffet，中西式餐點備有12菜2湯，其中包含紅酒燉牛肉、德國豬腳等菜色，盼望讓災民吃飽、吃好，順利走出傷痛。

另外在勞工育樂中心的圍爐晚會中，縣府宴請250名受災戶，席開25桌，現場準備精緻素菜等豐富佳餚，並安排晚會表演及摸彩活動，讓受災戶感到相當窩心，許多人劫後餘生能再與家人一起享用圍爐晚餐，不禁眼眶泛紅，心中充滿感謝。

在雲門翠堤大樓幸運逃過一劫的陳姓住戶說，今天是除夕夜，心中充滿感慨，第一次沒有家可以吃團圓飯，但重要的是家人能夠在一起，現在吃的每一口都是感謝，對於各界無私的幫忙格外感恩，會好好珍惜與家人相聚的時光。

花蓮縣長傅崐萁表示，經此大難，除夕圍爐相當不容易，感謝各界齊心協力讓災民能夠團聚吃這頓年夜飯，未來縣府會盡最大的努力來協助重建，希望災民能夠放心並對政府有信心，縣府絕對站在災民這邊來為災民爭取權益，希望在除夕夜後，大家能夠一起振作，忘卻過去傷痛，勇敢面對繼續為家園來打拚。

另外，有群花蓮民宿及餐飲業者深感地震後觀光蕭條，特別在15日除夕當天發起快閃活動，在花蓮火車站用Free Hugs的方式送暖，大喊「平安花蓮」口號歡迎民眾返鄉，也希望能帶動遊客安心來花蓮旅遊。

活動發起人冠任說，希望透過擁抱來撫平不平安，大聲勇敢地告訴全世界「我們都好好的活在這裡」，希望民眾能來花蓮玩，不用害怕。

(中國時報)