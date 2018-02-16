初三國道擁擠 初五全台溼冷

2018年02月16日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

大年初一為家庭出遊高峰，交通部高公局預估，今日國道車流以短途出遊旅次為主，西部國道的車流以南下為主；另初三、初四將有北返車潮，建議上路前先掌握路況。

中央氣象局指出，今日有一道微弱鋒面掠過台灣，北部、東半部一早的雲量較多，且受東北季風影響，迎風面降雨機率提高；初五冷空氣南下，全台又將轉為溼冷。

高公局表示，昨日上午西部國道，從上午7時開始出現南下車潮，壅塞路段包括國1南下湖口至新竹系統、彰化系統至彰化，國3南下大溪至關西、茄苳至香山、烏日至霧峰等路段。

今日全台多數地區天氣良好，高公局研判會有大量出遊旅次，預估全日國道總延車公里為125百萬車公里，易塞車路段幾乎都是南向。國道5號方面，高公局從上午7時至12時，於南港系統、石碇各交流道的南下入口匝道，實施高乘載管制，預估高乘載管制結束之後，將出現一批車潮，南港系統至石碇從中午12時塞到下午4時；下午4時至晚間11時，換成北返的頭城至坪林路段較塞。

初二是南下交通量最大的一天，初三、初四是國道交通量最龐大的時候，並以北上車流為主，初五則全線順暢。

天氣部分，氣象局預報員陳建安表示，鋒面初一掠過台灣，東北季風增強，北部、東半部等迎風面降雨機率提高，預估今晚到明日上午的降雨機率最大；中南部則維持多雲到晴。明天高溫會再往下掉，北部高溫可能剩下20度，中部25、26度，南部28度，東部則約22至24度。

初三開始東北季風減弱，初三、初四天氣轉為穩定，氣溫回升，高溫將近30度，不過花東地區與南部零星地區會有降雨。陳建安提醒，下一波溫度明顯變化會在初五，將有一波較強的冷空氣南下，北部、東北部感受最明顯，預估21日、22日轉溼冷，台北氣溫可能掉到14度。

(中國時報)