警分局長曾學貴 督勤突昏迷

2018年02月16日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

雲林縣警察局台西分局長曾學貴近日四處慰勞各分駐所員警辛勞，15日除夕上午11時許，在崙豐派出所慰勤時，身體突感不適，坐下幾秒後即往前傾倒昏迷，員警趕緊打電話叫救護車送醫，到院前無呼吸心跳，經麥寮長庚救治後恢復生命跡象，評估疑似心血管疾病，現已轉送台大雲林分院準備動心臟手術。

春節期間，警方執行重要節日期間治安、交通勤務，好讓民眾過好年，卻發生警察操勞過度病倒，這次還是兩線四星的警界高層。

台西警分局長曾學貴7日才到職上任，馬不停蹄奔走派出所熟悉轄區業務，他15日至崙豐派出所督勤時，才在泡茶桌坐下，僅約4秒鐘，突然漸漸往前傾倒跌落地面，派出所內部屬錯愕，趕緊打電話叫救護車，將長官送往麥寮長庚醫院。

曾學貴到院前無呼吸心跳，嚇壞警員，幸好醫護人員急救後恢復生命跡象，內政部長葉俊榮指示警政署署長陳家欽到醫院慰問病情，雲林縣警局長許錫榮陪同探視，家屬擔憂之情溢於言表。

陳家欽15日下午2時抵達醫院，雲林縣副縣長丁彥哲也到場關心，一行人在醫院急診室外聽取醫師說明病情，並向醫師表達謝意，懇求醫師全力救治曾學貴。

據了解，曾學貴過去並無嚴重病史，僅有高血壓，突然發生昏迷狀況，疑似是心肌梗塞或者心血管疾病，目前已轉送台大雲林分院，準備進行心臟開刀手術，雲林縣警局正請所有警員幫忙集氣，希望曾學貴挺過難關，早日康復。

(中國時報)