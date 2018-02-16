疑女友有新歡 情人節後殺了她

2018年02月16日 04:10 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

情人節才剛過完，台中市就驚傳一宗情殺命案！與49歲陸姓女友相偕到台中某汽車旅館共度情人節的56歲林男，疑因懷疑陸女另結新歡，以水果刀將陸女割喉致死後再自殘，並在15日中午向櫃檯表示「我殺了人」，警方除積極偵辦也報請檢方相驗釐清陸女死因。

警方調查，目前皆為單身的林男、陸女，於14日西洋情人節上午11時開車從台南到台中遊玩，下午約4點多投宿在西屯區一家汽車旅館，15日上午11時30分櫃台主動致電詢問兩人是否要準備退房？但無人回應。

10分鐘後林男主動回電櫃台並聲稱：「我殺了人！」要求櫃台協助報案。

台中市第六分局獲報趕往現場，發現陸女陳屍床上，脖子、背部有多處刀傷，氣管外露已無生命徵象，經送醫仍回天乏術；而林男胸、腹各有一處明顯刀傷，且有一段腸子外露，經送醫手術已無生命危險。

林男供稱，他懷疑女友另結新歡，才會失控以水果刀攻擊女友頸部，但在刺死女友後懊悔不已，才又以水果刀朝自己胸部及腹部刺下，企圖自殘。

警方初步調查，林男與陸女兩人目前都單身，交往約1年，林男15日上午懷疑女友另結新歡，激烈口角後抽出包包裡預藏的水果刀刺死女友；警方除通知陸女家屬認屍，也報請檢方相驗釐清死因。

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(中國時報)