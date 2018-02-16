美佛州校園濺血17死 槍手落網！凶嫌曾遭學校退學

2018年02月16日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國再傳校園槍擊案，該校學生家長悲痛不已。（美聯社）

美國近期主要槍擊案表

美國又發生大規模校園槍擊慘案！19歲男子克魯茲，美東時間14日下午持步槍闖進佛州派克蘭市道格拉斯中學濫射，奪走17條人命並致14人受傷。克魯茲已被逮捕。這是繼2012年康州桑迪胡克小學後，傷亡最慘重的校園槍擊案，令美國槍枝暴力問題再度成為焦點。

警方表示，14日下午2時許，穿棗紅色上衣的槍手克魯茲頭戴防毒面具，手持AR15半自動步槍，攜帶許多彈匣與煙幕彈闖入校園。克魯茲今年19歲，曾在該校就讀但因為「紀律問題」被開除。

邊緣人 IG常曬刀槍照

警方表示，調查克魯茲的社群媒體帳戶後，「發現令人非常不安的內容」，他在Instagram貼出許多手持槍械和刀展示的照片，案發後帳戶遭刪除。曾和凶手同窗的威廉斯告訴路透，克魯茲愛槍成痴，在學校是邊緣人，沒有什麼朋友，會為吸引注意做瘋狂的事。一名學生告訴當地電視台問，以前同學都開玩笑說如果有人到校內開槍，肯定會是克魯茲。

克魯茲先在校外開火導致3人死亡後，進入學校大樓殺死12人，2名傷者則在送醫後不治。他進入學校後故意打開火災警報器，想要引發師生恐慌，誘騙他們走出教室前往禮堂，以成為他的屠殺目標。目擊者表示，當時大量學生驚惶逃生直奔校門，部分人則躲在教室內將門反鎖並且用物品頂住。

18歲學生巴爾澤說，當時她正在上數學課。距離下課約剩10分鐘的時候火災警報響起，同學們撤離教室。此刻她聽到6聲槍響，所有人立刻開始往室內逃命。一名老師急中生智，與19名學生一起躲進教室櫃子將近40分鐘，逃過一劫。一名躲在儲物室的學生寫短訊說，「突然有一陣巨響...大家都躲在儲物室裡哭」。

槍枝管制無進展 惹民怨

警方獲報後派出大批警員，包括荷槍實彈的特警，在校園各出入口戒備，也出動警犬到場。在第一聲槍聲傳出後約2小時，警方在帕克蘭以南的科勒斯普林斯抓到徒步逃跑的克魯茲。當地電視台拍到他被多名警員壓在地上，雙手反銬背後。警員進入學校大樓分批疏散師生，眾人步出建築物時，被要求舉起雙手。當局也在社群網站公告，稱已經封鎖案發現場，呼籲民眾切勿靠近。

救護員將傷者用擔架床送上救護車，心急如焚的家長亦趕到現場了解情況。有些家長無法承受緊張壓力而崩潰哭泣，需要旁人安慰，當看見子女安然無恙，心頭大石才落下。

白宮表示，川普總統已經聽取這場重大槍擊案的簡報。他也在推特貼文致哀，「在美國的學校，師生與其他人都應該感到安全」。另一則推文說已聯絡佛州州長史考特，會與執法部門緊密合作。

史考特事發後召開記者會，指責槍手邪惡，並強調執法部門會致力保障市民安全。他下令州內所有政府建築物即日起降半旗致哀至下周一為止。地方檢察官則表示，執法人員前往克魯茲住所搜證，他會在15日首度出庭。美國屢傳大規模槍擊案，槍枝管制卻遲無實質進展，引起許多美國民眾的憤怒。

(中國時報)