美眾議員：絕不讓台成談判籌碼

美國眾議院外交委員會亞太小組主席約霍（Ted Yoho）。（江靜玲攝）

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中國時報
／華盛頓14日電

美國眾議院外交委員會亞太小組主席約霍（Ted Yoho）14日表示，美國國會永遠不會允許台灣成為「某種地緣政治安排的談判籌碼」；美國國會將繼續發揮領導作用，依據「台灣關係法」維護美國與台灣的關係。

共和黨籍的約霍是在華府智庫2049研究所在國會舉行的一場台海座談會上，發表演說時，表達前述看法的。

約霍表示，維護美台關係強健是美國應對中國挑戰的重要工作之一。他指出，中國對周邊鄰國的行為近年來更具有侵略性、脅迫性和恫嚇性，今年初中國大陸在台海中線啟用M503北上航線，顯然是「片面改變台海現狀」。他呼籲，「我們需要法治和秩序」，美國和國際社會不能對中國的行為坐視不顧，否則未來將更難改變中國的行為，對台灣的危害將更大。

約霍同時表示，美國必須維護台灣的國際空間，協助台灣參與國際組織，如國際民航組織，並支持以觀察員身分台灣出席世界衛生大會。

對於美國高層訪台一事，約霍說，他期望今年夏天美國在台協會(AIT)位於台北的新建築落成啟用時，川普能派高級閣員前往。目前AIT台北新建築落成啟用時間訂於6月上旬。

此外，美國太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）14日也表示，他的義務是根據「台灣關係法」防禦台灣，以及協助台灣在21世紀增進正當的防禦需求。

美國聯邦眾院軍事委員會14日就美國在「印度-亞洲-太平洋地區的軍事態勢和安全挑戰」舉行聽證會。哈里斯在回答共和黨眾議員蓋茨詢問他擔心美國是否對台灣做的足夠時，做了以上超表述。

哈里斯說，「我對我們目前的情況感到滿意，但我們必須維持我們的立場。」哈里斯指出，他對台灣的義務與區域內其他國家不同，「我的義務是受到法律規範的」。

他表示，他根據「台灣關係法」思考防禦台灣，以及台灣防衛需求；在「台灣關係法」下，他嚴正面對自己的責任和工作。他的工作是協助台灣在21世紀增進正當的防禦需求。

蓋茨繼而表示，他發現美中間的公報，削弱美國對台灣的承諾，美國需要清楚地表示與台灣並肩，擁抱民主自由。哈里斯回應說:「我完全同意」在此之前，有其他眾議員在未具名台灣的前提下表示，印太區域內與美國「無外交關係者」，也可成為美國盟友，哈里斯說：「是的」。

(中國時報)

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