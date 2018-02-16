日高校課綱 主張釣魚台主權

2018年02月16日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京15日電 ／東京15日電

日本文部科學省14日公布《高中學習指導要領》修訂案，在地理歷史科的內文中，首度明確記載竹島(南韓稱獨島)、尖閣諸島(釣魚台列嶼)為日本「固有的領土」。學習指導要領是日本公訂的學校教學準則，文科省強調這些地區的主權，乃為加強對下一代的領土主權教育。南韓為此特別向日本提出強烈抗議。

日本的高中學習指導要領修訂案中規定，「地理綜合」科必須明示北方四島、竹島和尖閣諸島為日本固有的領土。包括日本史、世界史在內的必修科目「歷史綜合」科中，規定須記載「竹島、尖閣諸島劃入領土」等歷史。

在公民科新設的「公共」課則明確記載，日本為和平解決竹島問題而努力，並強調「尖閣諸島沒有領土主權的問題」。

日本於2014年1月重新評估學習指導要領解說書，近年來在地理歷史科等教科書上都會提及竹島和釣魚台列嶼的主權。

繼去年3月首度在中小學學習指導要領中，明確記載北方領土、竹島和尖閣諸島為日本的固有領土之後，今年又在高中學習指導要領中載明相關內容，主要是為了貫徹領土教育，並指導學生認識自國領土主權的立場。

日本2008年公布中學指導要領解說書中，載明竹島乃日本固有領土，導致當時南韓駐日大使權哲賢被召回。為了避免類似情形發生，日本2009年3月公布的高中指導要領中並沒有相關記載。

韓國外交部發言人立刻發表評論稱，日本在高中學習指導要領修訂案中主張對韓國固有領土獨島的不正當主權，對此深表遺憾並要求日方立即予以修正。韓國外交部並表示，日本需要認識到，此次公開的高中學習指導要領修訂案將向日本青少年植入錯誤的領土觀念，對面向未來的韓日關係發展造成負面影響。

韓國政府表示，獨島從歷史上、地理上、國際法上都是韓國固有領土，決不容許並將堅決應對任何挑釁。韓國外交部當天下午召見駐韓日本大使館總務公使，就日本不正當主張獨島主權提出強烈抗議。

(中國時報)