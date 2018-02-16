兩岸領導人新春談話 陸媒肯定

2018年02月16日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

春節是中國人的大日子，兩岸領導人都發表重要談話。陸媒《人民日報》海外網在除夕肯定蔡英文總統春節講話中提到：「春節是兩岸節慶，向大陸朋友恭喜新年」等內容。新華社則是將大陸國家主席習近平前天在中共中央春節團拜講話，整理成〈瑞犬送春，習近平這十句話值得好好品味〉共勉。

海外網報導，蔡英文發表新春演講表示，農曆春節在兩岸都是最重要的節慶，從除夕、大年初一到十五元宵節，有很多非常相近的傳統習俗和過年活動，透過人民交流和媒體傳播，也拉近雙方的心理距離。

此外，蔡英文也提及在花蓮地震中不幸遇難的大陸旅客。她稱「有9位來自中國大陸的旅客不幸罹難。我說過，在人道救援上，兩岸沒有距離。我們盡了最大努力。」

海外網報導指出，自台當局上任以來，「去中國化」的小動作不斷。不過，蔡英文在新春講話中強調春節是兩岸的重要節慶，還是受到網友的認可。有網友引用蔡英文「透過人民交流和媒體傳播，也拉近雙方的心理距離」的話表示「這句沒毛病。」

此外，新華社報導，習近平代表中共中央向各族人民、港澳台同胞和海外僑胞拜年，內文有值得好好品味的十句話，包括「時間是最客觀的見證者」；「中國的偉大發展成就是中國人民用自己的雙手創造的，是一代又一代中國人接力奮鬥創造的。」「金雞報曉，瑞犬送春，祖國前景一定會一年更比一年好。」

(中國時報)