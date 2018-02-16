新北汪年會 5館1園走春趣

2018年02月16日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

2018年新春佳節，新北市政府所屬博物館攜手推出文化走春活動，鶯歌陶瓷博物館、黃金博物館、十三行博物館、淡水古蹟博物館、坪林茶業博物館及國定古蹟林本源園邸大年初二開館迎賓，可以來博物館展開「尋找阿福」任務，參與各館精心布置的「汪年會」。

活動眾多 狗然有趣

大年初二，鶯歌陶瓷博物館前168位入館民眾，可獲得限量版、獨一無二的柴燒小物，還有免費的表演、DIY陪大家一起度過「狗」然有趣的春節。

十三行博物館初二開門見喜活動，購票送新春小禮療癒汪星人便條紙，生肖屬狗的朋友加碼送狗狗平安御守。黃金博物館邀請民眾初二「回娘家」，出示收藏的黃博舊票根或舊照片，就可獲得限量狗年特別小禮，另外還準備黃金糖，吃甜甜、過好年。

初二至初四帶著家中毛小孩，到淡水古蹟博物館海關碼頭走春，加入淡古FB粉絲並上傳與愛犬的合照，可獲贈限量狗狗零食1份。

運動中心 甩油減重

林本源園邸香玉簃菊花盛開錦簇，邀請民眾感受古代文人、仕紳名流賞花怡情的風雅景趣。坪林茶業博物館則邀請大小朋友創意製作可愛又美味的金吉利狗兒造型茶點，一起喝喝茶、吃甜點。

板橋435藝文特區春節電影院每天都有免費強檔電影，邀請闔家共賞好戲。「府中15」放映院則推出「咚咚隆咚嚇年獸闖關大冒險」，只要突破層層關卡就可以成功嚇跑年獸，持闖關卡就能到1樓服務台，兌換限量停格小怪獸手作體驗組。

另外，每逢過年吃太飽，很多民眾都自覺有「罪惡感」，今年過年可到新北市11座國民運動中心盡情甩油、減重，大年初二到初五，只要到各國民運動中心消費可享受優惠，鶯歌運動公園也在2月10日開幕後，有2周免費體驗，公園內設有羽球館、體適能中心等，歡迎民眾一起玩運動。

(中國時報)