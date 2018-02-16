慢活泡湯森呼吸 新北祕境不藏私

「登高漫騎森呼吸」以健康為出發點。（葉書宏翻攝）

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中國時報
／新北報導
黃金博物館邀請民眾初二「回娘家」，出示收藏的黃博舊票根或舊照片，就可獲得限量狗年特別小禮。（葉書宏翻攝）

農曆新年期間全家大小、厝邊隔壁相揪來出遊！新北市觀光旅遊局推薦「慢活田園樂饗祕境」、「活力泉源湯暖身心」、「登高漫騎森呼吸」3大主題旅遊路線，帶領民眾遠離塵囂、走訪新北私房景點。

「慢活田園樂饗祕境」主題以雙溪、貢寮為主，民眾可搭乘火車到雙溪車站前的早市淘寶，採買小農現摘的新鮮蔬菜，在車站旁「低碳驛站」租借自行車，騎鐵馬悠遊雙溪，到南天花苑俯瞰清溪環抱的雙溪小城，隨後再搭乘新巴士（F815）往虎豹潭方向，到壽山宮下的假日農夫市集逛逛，接著到壽山宮參拜，為家人祈福增壽。

另外，背山面海的水湳洞風景區景色迷人，遊客可前往水湳洞的山城美館，欣賞藝術品或遠眺一半金黃、一半蔚藍的陰陽海，接著沿東北角海岸線欣賞灣岬羅列、奇岩嶙峋的奇特景致，再到貢寮福隆泡湯，或是騎著自行車穿越草嶺隧道，漫遊山海景緻。

「活力泉源湯暖身心」主打新北市烏來及金山、萬里地區的溫泉，金山擁有珍貴的海底溫泉，坐擁背山面海的頂級泡湯環境；位於新北市南端泰雅族原鄉部落的烏來溫泉，泉質為俗稱「美人湯」的碳酸氫鹽泉，清澈且不帶氣味，邊泡湯邊欣賞盛開的櫻花，是不可錯過的最大享受。

「登高漫騎森呼吸」則以健康為出發點，想大口呼吸山林新鮮空氣，來到新北市樹林區的大棟山、青龍嶺及大同山，就能登高望遠賞美景，還能騎腳踏車漫遊大漢溪左岸享受追風趣，當地百年歷史的古蹟山佳車站更是不能錯過的景點，再沿著大漢溪左岸自行車道欣賞河濱美景，到三鶯桃花源欣賞陶瓷裝置藝術。

(中國時報)

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