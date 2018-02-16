歡樂宜蘭年 中興文創年味濃

歡樂宜蘭年除夕在五結鄉中興文創園區登場，初一到初三也有充滿年節氛圍的活動，圖為圍爐前縣府為園區年樹、燈飾點燈的畫面。（宜蘭縣政府提供）

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中國時報
／宜蘭報導

「10、9、8、7…」隨著眾人的倒數聲中，農曆新年正式到來！累計至今已舉辦25年的歡樂宜蘭年，今年移師到五結鄉中興文化創意產業園區，除夕守歲跨年晚會更是全台唯一的年節慶典，從初一到初三還有一系列的文化行春活動在園區舉辦。

歡樂宜蘭年是在除夕晚間9時登場，晚間的除夕守歲跨年晚會是活動的高潮，為了讓園區充滿年節氣氛，宜蘭縣12鄉鎮市社區製作360條色彩繽紛的染布以及300組燈籠，打造歡樂宜蘭年的景觀布置。

除夕晚會由鄉土劇演員組成的「捌柒樂團」熱場演出，不少愛看鄉土劇的民眾特別前來逗熱鬧，還有「起爐儀式」、「烹湃圍爐」等活動，最後由蘭陽戲劇團帶來以《歌仔好萊塢》為文本，再加入象徵平安過好年的「趕年獸」橋段。

深夜11時59分，眾人一起在倒數聲中迎接新春，現場還發送3600份的狗年紀念紅包，宜蘭縣政府文化局表示，歡樂宜蘭年提供大家熱鬧、溫馨、快樂的新年，藉以讓民眾了解、體驗台灣過年傳統的習俗及文化，同時喚起大家對傳統年俗的重視與珍惜。

文化局表示，初一到初三，更歡迎民眾來中興文創產業園區走春，欣賞「魔幻嘉年華」、「歡樂瘋馬戲 」、「親子藝起來」等活動，歡迎全國民眾到宜蘭體驗最富傳統年味的歡樂宜蘭年。

(中國時報)

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