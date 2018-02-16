燈燈燈燈 高雄4燈節繽紛絢麗

2018年02月16日 04:10 中國時報 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

高市觀光局打造狗年燈會，規畫愛河、岡山、旗山和佛光山4個燈節，其中，愛河燈會將在大年初三開幕外，其他3處燈會都已搶先開跑，各燈區主題不同，各有特色，成了春節假期走春熱門景點。

愛河兩岸登場的高雄燈會藝術節，從2月18日到3月3日共14天，今年以國際燈飾概念為發想，結合各國特色節慶燈飾，打造多國狗狗燈飾，開幕當晚6點30分至9點30分，除有主燈展示、創意花藝競賽，首創水上3D立體光雕，運用水岸特色推出魔光幻影燈光秀。

另，岸邊步道布置彩繪燈海，由40多所國中小學製作4000多件手繪燈籠組成，因2月初花蓮發生嚴重地震災情，也有不少花燈創作為花蓮祈福加油。

自2月17日起，河東路、市中一路、七賢路、河西路、五福路燈會街區進行交通管制措施。

北高雄岡山燈會在岡山公園，16日晚間8時將以「狗年旺旺來」氣球升空和點燈儀式，為一連5天燈會揭開序幕，除有七大特色主題燈區，還有奇幻絢麗湖畔倒影夢幻水上燈區。

此外，今年特別當地廟宇主神燈偶營造幸福祈福燈區，十足特色。區公所提醒，下午4時至晚上10時公園路至中華路段雙線封閉，請民眾提前改道。

旗山燈會除夕至初五一連6天展開，結合旗山著名觀光據點，包括旗山老街、天后宮、武德殿等都設有璀璨燈飾，並以裝置藝術呈現旗山在地特色，中山路與永福街口設置「科技狗」銜接音樂燈廊，堪稱燈會最大亮點。

佛光山佛陀紀念館平安燈法會，從2月16日至3月16日共29天，活動內容有佛門迎春、花燈展出、藝文展覽，提供多元的走春選擇。

(中國時報)