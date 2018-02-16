北港香火旺 武德宮金爐驚豔

2018年02月16日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣北港鎮武德宮從鎮內中山路的保生堂中藥鋪地上1只香爐，到華勝路購地建宮的5000坪宮基，武德宮見證在台灣經濟起飛之際，有許多大小企業主，都到武德宮來尋求指引，皆獲得提點，人生從此改變，而成為武德門下弟子。

獲金氏世界紀錄認證

武德宮建宮40載，大興土木30年，經武財公降文指示，甲午年舉行建成祈安3朝清醮，不少分靈宮廟與友宮仙聖，陸續降文囑咐爐下子弟參加，更延請台灣傳統文化的2大天團，明華園歌仔戲與黃俊雄布袋戲酬神表演，蔚為佳話。

外地進入北港的主要交通幹道華勝路上，武德宮氣勢宏偉的大牌樓，讓不少初次參拜的信徒為之驚豔；獲得金氏世界紀錄認證的巨大天庫金爐，凡走過，必仰首駐足。

眾神請命守護香火

腹地5000坪、陸續擴大增建中的財神開基祖廟武德宮，讓人很難想像，40年前起源自1只地上的香爐，及牆壁上的1個財字，許多資深老信徒口中的「北港內神」，即是北港武德宮的開基主神－天官武財神。

2017年7月，「捍衛信仰守護香火大聯盟」上凱道，武德宮也堅持柔性訴求表達理念，大台北街頭難得看見幾百尊神像、神將齊聚，總統府前成了迓神會，成為台灣有史以來難得一見的場景，別開生面的活動為傳統信仰發聲。

積木燈會別開生面

2018年3月台灣燈會將在嘉義縣登場，武德宮以「積木」為概念，用金屬架構堆疊出兩個超大量體，象徵眾神護台灣的意象。燈體充分展現設計感兼具傳統藝術美型，讓大家賞花燈之餘，也能感受到齊聚而來的財氣加持。

(中國時報)