北港香火旺 武德宮金爐驚豔

北港鎮武德宮財神廟保佑信眾平安與求財，香火鼎盛，春節期前更是人潮蜂擁，獲得金氏紀錄認證的巨大金爐，讓人仰首駐足。（武德宮提供）

友善列印
中國時報
／雲林報導

雲林縣北港鎮武德宮從鎮內中山路的保生堂中藥鋪地上1只香爐，到華勝路購地建宮的5000坪宮基，武德宮見證在台灣經濟起飛之際，有許多大小企業主，都到武德宮來尋求指引，皆獲得提點，人生從此改變，而成為武德門下弟子。

獲金氏世界紀錄認證

武德宮建宮40載，大興土木30年，經武財公降文指示，甲午年舉行建成祈安3朝清醮，不少分靈宮廟與友宮仙聖，陸續降文囑咐爐下子弟參加，更延請台灣傳統文化的2大天團，明華園歌仔戲與黃俊雄布袋戲酬神表演，蔚為佳話。

外地進入北港的主要交通幹道華勝路上，武德宮氣勢宏偉的大牌樓，讓不少初次參拜的信徒為之驚豔；獲得金氏世界紀錄認證的巨大天庫金爐，凡走過，必仰首駐足。

眾神請命守護香火

腹地5000坪、陸續擴大增建中的財神開基祖廟武德宮，讓人很難想像，40年前起源自1只地上的香爐，及牆壁上的1個財字，許多資深老信徒口中的「北港內神」，即是北港武德宮的開基主神－天官武財神。

2017年7月，「捍衛信仰守護香火大聯盟」上凱道，武德宮也堅持柔性訴求表達理念，大台北街頭難得看見幾百尊神像、神將齊聚，總統府前成了迓神會，成為台灣有史以來難得一見的場景，別開生面的活動為傳統信仰發聲。

積木燈會別開生面

2018年3月台灣燈會將在嘉義縣登場，武德宮以「積木」為概念，用金屬架構堆疊出兩個超大量體，象徵眾神護台灣的意象。燈體充分展現設計感兼具傳統藝術美型，讓大家賞花燈之餘，也能感受到齊聚而來的財氣加持。

(中國時報)

誤傳農藥殘留 茂谷柑白粉免驚啦 台北 金山財神廟借發財金轉運

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。