高雄 旗山天后宮鑽轎腳祈福消災

2018年02月16日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

高市定古蹟旗山天后宮擁有超過300年歷史，香火鼎盛，是當地的信仰中心，為了迎接「2018戊戌狗年」，農曆大年初一起在廟前廣場規畫春節一系列祈福活動，包括媽祖鑾駕「鑽轎腳」、過「七星平安橋」，讓媽祖加持消災解厄、制煞除穢，祈求賜福保平安、新的一年萬事大吉。

此外，旗山天后宮奉天上聖母聖示，於農曆春節期間(大年初一至初五)，國曆2月16日起至2月20日止，將舉辦「聖母賜福 喜迎財神」的擲筊活動及青年創業基金擲筊比賽；每天將送出3尊（前三名，純金999.9，重量分別是4.88台錢、3.88台錢、1.88台錢）純黃金打造的財神爺，一連5天，以庇佑信眾事業興隆，財源滾滾好運來，同時擲筊5杯以上的信眾，還可享創業基金擲筊比賽資格，總獎金高達34萬元，讓信眾在狗年有機會同時獲得財神爺及創業基金。

若信眾犯諸關厄或欲驅邪避禍者，可在天后宮廣場走七星平安橋，信徒也可以鑽轎腳祈求神明庇佑，進而達成心願或趨吉避凶，今年廟方為了讓輪椅族也能夠鑽轎腳，特別加高轎腳，希望讓媽祖庇佑到每一位信徒。

廣場也設有燈會祈福區，除代表狗年旺旺來的狗狗造型燈外，另有供民眾欣賞的花燈，廟方有提供各項祈福卡，信徒不論祈求事業、功名、健康等，都可寫在祈福卡後懸掛在狗燈，讓媽祖庇佑達成心願。

(中國時報)