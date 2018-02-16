桃園 中壢仁海宮點燈 有求必應

2018年02月16日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

桃園市中壢仁海宮創建於清道光6年（1826），主祀媽祖，至今已有191年，是中壢地區最古老廟宇，由於位處新街，有「新街廟」之稱，一直以來香火鼎盛，不僅是民眾信仰中心，廟方秉持取之於社會、用之於社會精神，近年來積極投注公益，成為穩定社會的重要力量。

仁海宮起源於清道光年間，因先賢有感於當時中壢街日漸繁榮，為使居民有個慰藉心靈的信仰，於是邀集中壢、平鎮及楊梅13大庄仕紳商討建廟，初期祀奉觀世音菩薩，後來因旅客商賈往來頻繁，所以奉迎媽祖為主神，保佑商旅平安，居民安居樂業。1870年由於結構簡陋重建，翻蓋為現貌三殿式大廟，同時正式取名為「仁海宮」。

仁海宮旁還有一座焚燒字紙的文化遺跡「聖蹟亭」，清道光年間科舉考試文人居住於此，文風興起，先民敬重文字，只要寫上文字的紙，不能隨意丟棄，需集中送聖蹟亭焚燒，「敬惜字紙」的文化流傳。

仁海宮行善義舉遍及全台，主祀的天上聖母有求必應，神威遠播，不僅是重要的文化資產，也是桃園市觀光景點。今年農曆過年，中壢仁海宮將在除夕晚間11點15分開廟門，民眾到廟裡走春還可點燈，仁海宮有媽祖福燈、媽祖燈、觀音燈、關聖帝君燈、月老燈、財神燈、文昌燈，民眾可依所需點燈為一整年祈福，去年民眾在此共點了14萬盞燈，今年預估數量還會再成長。

(中國時報)