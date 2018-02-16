小珠香鮮 一吃成主顧

小珠蚵仔麵線。（張朝欣攝）

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已有20年歷史的北港鎮小珠蚵仔麵線，位於民享路新市場聖安宮廣場，採用雲林口湖最出名的蚵仔，搭配獨門滷小腸與筍乾，吃起來有蚵仔的鮮、滷小腸的香，以及筍乾的爽口，讓許多人一吃成主顧。

小珠蚵仔麵線每天清晨6點半就開賣，中午左右收攤，一大早便吸引許多吃早餐的民眾，小小攤位擠滿排隊人潮，1名從小吃到大的老主顧說，小珠蚵仔麵線料多實在，早餐吃一碗，飽足感十足，給人滿滿的活力。

小珠蚵仔麵線老闆娘王美霞表示，蚵仔是由口湖鄉台子村蚵農友人供應，保證新鮮美味，滷小腸需用滷汁小火熬煮1個半小時，再靜置半小時慢慢入味，吃起來才會口齒留香，筍乾切成小塊狀，用來增加清爽口感。

小珠蚵仔麵線的湯頭以柴魚為主，搭配沙茶等佐料，紫魚的清甜與沙茶的濃香，讓湯頭香而不膩，麵線粗細適中，一口吃下，滑順中有著豐富的食材，曾有人一口氣吃了3碗，還外帶10碗回去與親友分享。

顧客說，小珠蚵仔麵線料多實在又便宜，一般人吃一碗就飽了，但他實在太喜歡這裡的蚵仔與滷小腸，因此都會請老闆娘再多加蚵仔與滷小腸各10元，才能感到滿足。

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地址：雲林縣北港鎮民享路33號聖安宮廣場

營業時間：上午6點半至中午12點，無固定公休日

售價：30元

(中國時報)

蚵仔麵線 擱來一碗 阿燁獨門 老油條紅麵線

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