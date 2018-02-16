賴家妙在製滷祕方

「賴家大腸蚵仔麵線」。（業者提供）

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中國時報

蚵仔麵線是台灣小吃中極具特色的菜式，主要原料為蚵仔、大腸及麵線，經過熬煮，撲鼻香味讓人垂涎欲滴，而位在基隆市中山區中華路上的「賴家大腸蚵仔麵線」，更是基隆隱藏版美食，許多在地人經常前來品嘗，之所以如此美味，祕訣就在於「細膩」的製法。

蚵仔麵線是台灣隨處可見的小吃，但就因為人人都吃過，所以容易品嘗出好壞優劣，1碗平常的麵線，要讓饕客能愛上，實屬不易，祕訣就在於下多少功夫在裡頭，從中脫穎而出。

賴家大腸蚵仔麵線堅持用新鮮食材，蚵仔是每日清晨由嘉義縣東石鄉產地，以最新鮮的方式直送店家，經由老闆細心挑殼清洗處理，而大腸則是老闆祕製的獨家傳統「製滷法」，呈現與眾不同風味。

「每個環節都很重要！」業者表示，蚵仔麵線的優劣決定於蚵的大小與新鮮度，拌太白粉時也必須注意蚵的完整，豬大腸滷製的過程，與整碗麵線中的比例，都是客人決定好吃與否的關鍵，才能製出口感濃郁，香味十足的完成品。

除了麵線，另外一個鎮店之寶「碗粿」也讓老饕們吃得津津有味，瘦肉、香菇、金勾蝦、鹹蛋黃組合而成的美味碗粿，也頗受歡迎。

「基隆必吃美食，料好實在！」、「小小的1碗麵線吃完有大大的滿足！Q彈的大腸配上熱騰騰的麵線，讓人吃完還會想大喊再來一碗！」許多現場顧客們都讚不絕口，大推這家基隆道地麵線，吸引更多外地客也前來朝聖。

地址：基隆市中山區中華路16號

營業時間：上午6點半至12點半、下午2點半至6點半

公休日：1月28日至2月2日、員工旅遊3月15日至20日

價格：大碗55元、小碗40元

(中國時報)

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