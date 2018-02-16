阿月加料荷包蛋 添美味

2018年02月16日 04:10 中國時報 劉宥廷 ）

高雄高醫商圈附近有家30年麵線老店「阿月蚵仔麵線」，這家店依清晨至中午、中午至傍晚等2時段同在吉林街上分兩處販售；阿月蚵仔麵線除了新鮮碩大的蚵仔、大腸和提味的九層塔外，再加上一顆現煎荷包蛋是這裡最大特色，幾十年來魅力不減。

阿月蚵仔麵線的老店位在吉林街和熱河街口，年輕老闆承襲媽媽煮蚵仔麵線手藝，清晨6時30分賣到中午12時前，另1間透天厝新店則位在吉林街278號，老闆中午隨即從老店趕回，和老婆一起自中午賣到傍晚6時；新店明亮寬敞，室內座位可用餐外還有冷氣，品嘗美食非常舒適。

該家店的麵線都是早上熬煮的，配料有蚵仔、大腸、蒜、香菜和九層塔，若有什麼不吃也都可先和老闆說；這家的蚵仔不裹粉，可吃到飽滿的原味，另大腸則是清洗相當乾淨又新鮮，吃起來不油膩，口感很清脆。

阿月蚵仔麵線吃起來不會讓你覺得勾芡太濃稠，喝起來比較像湯的口感，多種配料提味，讓麵線湯頭入口後有著多層次的風味；來一碗時最不能錯過，就是多點一顆現煎荷包蛋，熟度可和老闆說，但最好不要全熟，把蛋黃攪拌在麵線裡又多了蛋香味，營養也更多。

老店地址：高市三民區吉林街和熱河街口

營業時間：清晨6點半至中午12點

電話：0927389109

吉林店地址：高市三民區吉林街278號

營業時間：中午12點至傍晚6點

電話：07-3228082（周日公休）

(中國時報)