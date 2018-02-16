木乃伊展倒數 朝聖腳步要快

2018年02月16日 04:10 中國時報 林若蘋／台北報導

正於國立故宮博物院展出的「大英博物館藏埃及木乃伊特展」，已進入倒數階段，展覽將於2月18日閉展。開展至今每每假日展場都充滿著絡繹不絕的人潮，閉展前最後一個周末湧進破萬人次，截至目前為止累計參訪人數已破20萬人，展出佳評如潮。

6位主角 看埃及生死

許多民眾詢問，台北站結束後是否南移？主辦單位表示：「感謝民眾熱情的詢問與支持，國立故宮博物院將是2018年亞洲最後一站。時逢春節連假，尚未觀展的觀眾請把握最後倒數時間前往朝聖。」

越接近閉展的日子，展館外一早就有大批民眾在門口守候，透過八大區的詳細介紹，讓民眾更能深切體會當時古埃及人生活文化以及製作木乃伊的繁複過程。

這次展出，大英博物館研究人員透過最新電腦斷層掃描研究6位來自西元前900年至180年的男、女主角。6位經過精心挑選的主角，分別代表自幼童以迄成年的不同死亡年齡，說明尼羅河畔生與死的點點滴滴。

木乃伊研究亦透露古埃及人面對生死的態度及哲學觀，不僅可從中探究個人的故事、預期壽命、健康情形及疾病的流行，亦可進一步了解古埃及人的信仰、行為及日常習俗。

限量商品 民眾放手買

此外，專屬紀念品商店每逢假日也是人山人海，觀展民眾林小姐表示：「第一次這樣近距離的觀看木乃伊，從以前就很喜歡這樣神祕的埃及文化，藉由這次機會不用出國就能在台灣看到真的很興奮。搭配語音導覽的詳細解說，更能增加對古埃及的認識。就連紀念品商店琳瑯滿目的商品更讓自己守不住荷包」。

為回饋民眾們對大英木乃伊特展的支持，主辦單位特別加碼將許多限量商品做促銷，希望在展期最後幾天讓所有觀展民眾都能人手一袋滿載而歸。

主辦單位在此貼心提醒民眾，觀展最佳時機為上午9時至12時，人潮較緩。為避免購票排隊人潮，可於全台7-11ibon、UDN、GOMAJI、博客來與Yahoo奇摩超級商城購票。喜好埃及文化以及尚未前往觀展的民眾千萬不能錯過。更多及時展覽資訊請至Facebook粉絲團或上時藝多媒體官網查詢。

(中國時報)