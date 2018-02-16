男童木乃伊 金面具與神連結

2018年02月16日 04:10 中國時報 林若蘋／台北報導

展覽分為八大區域，其中六區各有一位代表人物，各木乃伊風格隨著年代更有極大變化。以第二區的奈絲塔沃婕特為例，她葬於3層裝飾精美的擬人形狀棺槨。棺木由外槨、中槨、內棺3層棺槨組成。從棺槨的風格與品質說明她來自古埃及主要宗教信仰中心底比斯（今名盧克索）。

奈絲塔沃婕特出身富裕家庭，從遺體被精心製作成木乃伊即可確認。她的遺體也是古埃及木乃伊製作的絕佳範例。

除擁有3層棺木的奈絲塔沃婕特外，人形棺也在展覽中完整呈現。包裹全身的人形棺常取代木質內棺。由於製作較簡易，成本亦低，人形棺乃成為棺木的替代選項，塔穆特與神廟歌者木乃伊為本次人形棺經典範例。奈絲塔沃婕特除木棺與人形棺之外，羅馬時期木乃伊製作方式更是迥異，出現了將逝者面貌繪於木板的「木乃伊肖像」。

特別的是，這次來台展出的木乃伊中，更有一具僅有2歲的幼童木乃伊，於1888年出土，當時考古學家認定他是一具女孩木乃伊，近年電腦斷層掃描才證實他是一位男孩木乃伊所有。

此具木乃伊20年前於歐洲展出後，本次展覽也將為亞洲最後一次露面。羅馬時期之前，將兒童製成木乃伊相當罕見，只有少數幾件早期實例，且這些孩童似乎都來自地位較高的家族。

這具幼童木乃伊由不同部分的容器包覆。他的頭部覆蓋著精緻塗金面具，使他與諸神連結；手中則握著一束雅緻的玫瑰與桃金孃。

(中國時報)