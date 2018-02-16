故宮寶藏 看乾隆包裝藝術

翠玉白菜諧音百財，為故宮過年送禮熱銷商品。（時藝多媒體提供）

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中國時報
廖淑惠／台北報導
清十九世紀廣東鏤雕象牙球帽架。（時藝多媒體提供）
春節參觀時間
雕紫檀蟠龍方盒百什件。（時藝多媒體提供）

國立故宮博物院過年期間推出「燈輝綺節─花燈節慶圖特展」，讓觀眾穿越時空，親臨其境賞覽古代濃厚的年節歡慶興味；同期「品牌的故事─乾隆皇帝的文物收藏與包裝藝術」特展，透過乾隆獨特的收藏品味及收納方式，了解大清盛世的創意美學。

元宵燈市 穿越時空

國立故宮博物院與過年節慶相關的書畫典藏質量俱佳，「燈輝綺節─花燈節慶圖特展」共規劃「年節年俗」、「花燈迎春」、「歲朝報喜」三個單元，讓觀眾感受古代濃厚的年節歡慶興味，體驗元宵燈市之輝煌盛景。

觀展完畢更能至故宮附設博物館商店，購買年節禮品表心意，近年故宮推出多款兼具實用功能，且饒富吉祥寓意的開運商品，如：取其諧音百財的「翠玉白菜」系列商品，以及論功打賞「朕加恩賞銀紅包袋」等等，皆是熱銷的新春開運好物。

鑑賞乾隆國寶文物

「品牌的故事─乾隆皇帝的文物收藏與包裝藝術」特展是以清高宗的文物收藏和與之相關的包裝藝術作為展覽主軸，透過器物、書畫及圖書文獻等各類精美選件，呈現乾隆皇帝鑑賞文物、經手把玩，不僅為之量身訂製匣盒，妥適儲藏；同時也從中衍生出別具時代風格特色的新品。

種種作為彷彿可以和現代人開創新品、建立品牌的概念相呼應，進而得以從乾隆品牌醞釀成形的視角，重新思索十八世紀出產的新樣式和皇家舊藏文物之關聯，以及通過各式令人讚嘆驚奇的收納方式，瞭解古代的包裝藝術和蘊含其中的美學創意。

喝仙氣 還原雞缸杯

民眾在展場還能觀賞到拍賣市價高達十億台幣的明成化年間「鬥彩雞缸杯」同款真跡，故宮附設博物館商店更高還原呈現明成化〈鬥彩雞缸杯〉之「仿故宮鬥彩雞缸杯」，帶你過年喝仙氣、招喜氣。

過年喝茶，茶葉用「黑陶繭式壺茶葉罐」裝藏，品茗同時猶如與皇上共同鑑賞國寶文物。商品詳情可至「故宮精品網路商城」www.npmshops.com查詢；或洽：(02)2881-2021#2254。

(中國時報)

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