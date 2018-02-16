郎世寧《十駿犬》 親臨南院

2018年02月16日 04:10 中國時報 廖淑惠／台北報導

今年適逢狗年，故宮南院以狗年生肖為主題，春節期間推出「戊戌狗年‧喜迎上元─節慶主題特展」，「狗年呈祥」、「歲朝迎春」、「歡慶元宵」及「福壽吉祥」四大主題，將歡慶年節的習俗文化呈獻於觀眾眼前，必看展品包含清宮廷畫師郎世寧之《十駿犬》8幅巨作、《歡洽寰區 冊》、〈金甌永固杯〉、〈玉燭長調燭臺〉、〈清琺瑯太平有象成對〉及〈清春燈百子圖大盤〉等。

民眾觀展完畢，也可至附設博物館商店民眾觀展完畢更可至商店購買「郎世寧十駿犬國寶拼圖」，，運用拼圖的方式認識文物全貌，過年團聚也能與親友同歡。過年拜訪親友，不少會遇到小嬰兒，也可送上「蒼猊犬包屁衣」，「蒼猊」為乾隆的愛犬，其名有百獸之王的意涵，延伸設計出兒時玩伴、守護孩子長成人中之龍的寓意。

春節期間，南院同時展出「鬼功．象牙球：牙雕的奇巧極致」特展，呈現雲龍紋套球以象牙雕刻，大小套球共計24層，每層皆可靈活轉動，堪稱「神乎其技」。此類象牙球是清代中晚期廣東地區所製作，除進貢到清宮外，還外銷至歐洲地區。在18～20世紀初，這些象牙雕刻奢侈品，曾因濃郁的中國意象而風行於歐洲，被西方博物館視為是中國晚期奇巧工藝的代表。

據近來學者的研究，這種中國奇巧工藝極致的象牙球，在製作工序、使用車床與鉤刀、鑽洞分層的幾何概念、螺旋結紐、以及清宮相關收藏等史實，竟與神聖羅馬帝國在16、17世紀車鏇工藝有出人意料的相似之處。

雖然中國早以車床原理製作工藝，14世紀末也就有多層象牙套球的記載，但很可能是神聖羅馬帝國更穩定的技術的傳入，造成廣東象牙球製作技術的重大突破。民眾不訪親臨故宮南院一睹「象牙球」真跡。

(中國時報)