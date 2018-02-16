讓人民年年好 才是台灣價值

2018年02月16日 04:10 中國時報 主筆室

恭喜、恭喜！今天是歲次戊戌年首日，也就是全球華人共同歡度的春節，不論您在哪個角落，祈願您正與親愛的家人團聚，圍爐吃團圓飯，走過這溼冷的寒冬。再套上那句古老的吉祥話：爆竹一聲除舊歲，祈願今年大家都能迎個喜樂的好新春！

對農曆春節共同的想望與祝願，已伴隨著我們數千年，從父祖年代就引領我們，世世代代守護著這個傳統，全球華人也總是在這一刻，暫時放下各自的分歧，向彼此獻上真誠的祝福，盼望彼此不再有怨懟與猜忌，也盼望生活都能富足安樂，共享一個太平年。

換個角度說，也就只有在這幾天，大家願意用正向的思維來看待所有事物，政治人物暫時不彼此攻擊，政黨活動暫時都會終止，所有的政治操作也都暫時擱置，媒體除了報導返鄉的人潮與車潮，就只有傳遞歡樂的特別節目，所有的黨派傾軋與攻防，所有刺耳的政治語言，都暫時撤出了我們的視聽空間，雖然我們知道年後一切還是會恢復舊觀，但至少這幾天會是寧靜的！

我們清楚知道，剛過去的一年，許多人其實過得很不快樂！有人年金被砍，生活變困難了；有人因陸客不來生意變慘淡，收入減少了；有人因例休制度的拖累而生計變得更辛苦了；當然，更多人對台灣的未來愈來愈悲觀，兩岸之間的對立不見和緩，朝野之間的攻伐未見止歇，以「轉型正義」之名的清算鬥爭會愈演愈烈，政治凌駕一切，「拚經濟」成了口頭宣示。春節期間這一切或許暫停了，怕只怕假期一過，政治衝突還會更激烈，理由很簡單，今年又是個選舉年！

去歲一整年並沒有選舉，照樣年頭喧囂到年尾，掌權柄的執政者挾著過半優勢大殺四方，哪怕民調聲望已呈雪崩式下跌，亦不願歇手，民間基層民眾能抗爭的全上街頭了，總統府前的拒馬從未撤離過，一個昔日動輒以人民之名自許的政黨，彷彿距離人民愈來愈遠，不願再傾聽人民真實的聲音，只想以粗暴的政治操作，永續政權的掌控，收編民間團體，插手大學校園，甚至根本不在意吃相。

藉著這個平靜的春節，何妨讓一切沉澱一下，何妨也再思考一下基本面的間題？拚了命拿到政權所為何事？不就是要讓所有人民過更好的日子，讓明天比今天更好嗎？如果政黨輪替的意義只在於坐地分贓、剷除異已、擴大社會對立，進一步讓人民生活更加困頓，待來日再被選票轟下台，那麼，這拚了半天，又是所為何來？如此，台灣的民主經驗與價值又有何啥好驕傲？

再次誠懇地提醒執政當局，成天放在嘴邊講的「台灣價值」，絕不等於「台獨價值」，更不等於「民進黨價值」，它本來就是全民共同參與定義的，而台灣全體人民每一次藉由選票，就會定義每一個當下的「台灣價值」是什麼，從不是總統一個人說了算的，更不是單一政黨所能壟斷它的內涵。不澄清這一點，我們很擔心今年，又會是以「台灣價值」之名，行政治清算之實。

也因為這樣，在新的一年，我們期待執政者以更寬廣、更包容的胸襟，去闡釋所謂的「台灣價值」，千萬別再讓其與「去中國化」畫上等號，也千萬別讓其與「消滅藍營」畫上等號，要知道，再亮麗的口號，如果只是用來畫分敵我、打擊異己，那它終究只淪為一人一黨的口號，沒人會真正在乎，甚至永遠都會有一半的人誓死反對，進一步醜詆之、訕笑之，最終淪為一場笑話。

同時，我們也要期勉所有守護在台灣的人們，帶著樂觀而正向的態度，展開這嶄新的一年！世道或許險惡，人心或許不平，時代或許混亂，卻不要因此就認為自己渺小，就不能改變什麼，也不要成天抱怨，罵這罵那，帶著怨念度過每一天。要知道，越是不順遂的年代，也是尋找機會、磨練自己意志的年代。畢竟時局不可能永遠靜止不動，能掌握機運者，就是最後的贏家！

最後，也還是真心想望，祈願這個嶄新的戊戌年，我們所共同守護的台灣，能夠風調雨順，國泰民安，天佑中華民國，天佑台灣！

(中國時報)