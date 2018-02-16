檢察機關的陳師孟陰影

2018年02月16日 04:10 中國時報 高源流

本月8日全國各級檢察機關的門首銜牌，同步改名為各級檢察署，從此不再冠以「法院」名。對這一改名，我們認為，這只是台灣檢察體系的一小步，未來，檢察體系的價值，還得看他們有沒有辦法真正超乎黨派之外，不受行政等任何形式的干預。

檢察機關是不是冠「法院」名，在院檢分隸、司法官考訓分立之後，早已經不具什麼實質意義。法務部趕在農曆年前，讓全國各級檢察機關的銜牌，全部免去「法院」名，只是形同把一件不具意義的外衣脫掉，回復本尊而已，沒什麼值得大慶特祝之處。

我們檢察體系面臨的最大問題，不在門首銜牌怎麼稱呼、偵查書類的機關名銜怎麼寫，而是在於如何堅守獨立行使職權，不受任何行政干預或影響的原則。因此，檢察機關未來應該要除去或揭除的，不只是名稱上的「法院」兩個字，而是籠罩在檢察機關上頭的不當干預及關說陰影。

講到關說，民進黨立法院黨團總召柯建銘就是最大的陰影。民國102年間，柯建銘為了他被控的全民電通背信案，請託當時的立法院長王金平，向當時的法務部長關說。柯建銘希望當時二審獲判無罪的背信案，二審檢察官不要再上訴，讓這一案件就此以無罪確定。

柯建銘的這一關說，後來引發了國民黨內的「九月政爭」，不僅法務部長下台，總統馬英九、檢察總長黃世銘也弄得官司纏身，到今天還不得安寧。唯獨柯建銘立委這個關說的源頭、事件的總起始點，安然無恙。不僅如此，柯建銘還不認為他的關說行為有錯，反而把指責的箭頭，一再射向馬英九、黃世銘，將關說合理化。

我們各級檢察機關今後要革除的，就是類似柯建銘這樣的關說思維及干預。如果法務部長、檢察機關不能抵擋來自立法院黨團的關說、干預，或者不能免去來自行政院、總統府的類似關說、干預，各級檢察機關這個月8日的門首銜牌，拿掉「法院」兩字之後，也將浮起「立法委員」、「行政院」，或者「總統府」的字樣。

柯建銘之後，檢察機關獨立行使職權的最新挑戰，來自新任的監察委員陳師孟。按照陳師孟公開批評法院、檢察官的言論看來，他不只把自己當成是司法的第四審，凌駕於最高法院之上，也把自己的監委職權當成封建王朝的皇權。未來各級檢察署面對的最大問題，是來自於挾制監察權的陳師孟。至於他是否能自此號令檢察署檢察官的偵查作為，就要看各級檢察署維護自身職權的決心與意志。如果各級檢察署屈服於陳師孟監委的不當要求與干預，那麼，我們就擇日給各級檢察署的門首銜牌，加上「監委陳師孟」幾個字。

不過話說回來，如果只是陳師孟一個人，他也難不倒檢察機關。我們比較憂心的是，陳師孟只是一個政治干預司法、政治干預檢察體系的群體代表。真正意圖干預，甚至操控檢察機關的力量，是來自陳師孟背後的民進黨全面執政團隊。大家都很清楚，陳師孟不僅數度公開拿陳水扁、前交通部長郭瑤琪被判貪汙罪確定的案子，說他們沒有貪汙，是法官辦綠不辦藍的結果，還對檢察官不起訴馬英九被告的案件，嚴加批評。

對於這樣的一個人，總統蔡英文不僅提名他當監委，民進黨立委還投票通過，讓他進了監察院。這樣的現象就代表整個民進黨支持陳師孟的思維及做法。整個民進黨有意將他們的意志凌駕於司法、檢察體系，視行政干預司法及檢察體系為正常。

在檢察機關揭除「法院」名的時候，我們本該有點喜樂。但只要一想到民進黨柯建銘、陳師孟這兩個人，我們無喜反憂，只能期待各級檢察官能挺得住，讓他們的銜牌維持檢察署之名即可，別再染上其他字眼。

(中國時報)