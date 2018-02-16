2018年02月16日 04:10 中國時報 趙政岷

如果說「文明的進步，來自於吃喝嫖毒！」你可能會認為這是胡說八道。但搞笑網站cracked.com主編羅伯‧埃文斯寫了一本《傷風敗俗文化史：十五個改變人類文明的墮落惡習》，卻獲得了亞馬遜書店4.5顆星的推薦。這個網站文章不出則已，一出便有年平均6400萬次的點閱率，cracked.com出版的兩本暢銷書《你可能是個喪屍》（You Might Be a Zombie）跟《顛覆課本》（De-Textbook）裡，也都有收入作者的文章。有人形容這是一部讓你笑到捨不得把書闔上的文明史。

你能想像，在帳篷裡燒大麻、用龍舌蘭酒杯喝菸草尿、空腹跑半馬後立刻吞下奧羅米亞流咖啡球、喝蠑螈泡白蘭地、探索情趣玩具的祕密，這到底是自殺還是在開玩笑？作者說這都不是！這是重現人類文明進展的歷程。

讓我們從狩獵採集演化成現代智人的，或許是《槍砲、病菌與鋼鐵》（這本經典的著作，讓人重新認識文明進程），但《傷風敗俗文明史》作者卻認為讓人類文明得以突飛猛進的，是「酒精、性愛跟迷幻藥」。

他以出名的「死纏爛打」研究精神，揭露了一件件在世人眼中看似墮落至極的事是如何開啟文明之門。「唬爛」始於中世紀，而且跟攻擊他人有關；「公娼」始於古希臘，是為了宗教募款；「酒醉」讓擁有地表上最大帝國的亞歷山大大帝失去征服印度的機會；「迷幻藥」是讓哲學家和科學家完成輝煌成就的幕後推手，更多你想像不到的墮落至極的行為，在文明演進上都是缺一不可的大事。

這說明了一些看來荒唐行為的小發展，卻造就了大勢所趨。公眾已經開始體會到那許多曾經被我們說成「不檢點」的事情，也並非一無是處。2003年，性工作的醫療價值獲得了認可，主要是「性代理」（性代理人會真槍實彈地與病人從事性行為，以便幫助他們排除特定的性功能障礙)，已經在全美宣告合法。正面裸露跟坦蕩蕩的性事橋段，已經從色情的範疇與少數的藝術電影，跨足到小螢幕上若干當紅影集的主角戲份。

這是「偏差行為」慢慢找回了輿論的同情嗎？近幾年來的確有不少文章是類似的看法。像2013年《紐約時報》刊載過一篇文章叫〈啤酒為文明之母〉，當中就宣稱人類遠祖會以農耕生活定居下來，就是為了想多釀點美酒來喝個痛快。飲宴聚會之於納吐斐部落的文化，就如同聯合國之於現代世界。部落會邀請鄰居，甚至是敵族來訪，然後利用慶典來當作一個機會來誇耀自身的強大。飲宴是投射力量、鞏固結盟、化解政治紛爭的一種方式。

這樣的說法一點都不浮誇：人類開始建立群居，最後建立城鎮乃至於都市，初衷其實就是「想開趴」。女權在歷史上之所以能獲得一大勝利，得歸功於一位後來以皇后之尊母儀天下、出身為妓女的拜占庭女皇狄奧多拉。

儘管2011年美國西北大學所做的研究發現「無特定宗教信仰」是世界上成長最快速的一個族群。但我們仍信仰上帝，相信人在做、天在看，對於放棄傳統道德底線的行為感到羞愧與無以適從。但看看人類歷史，原來文明進程它們也曾有貢獻。

回頭再看看我年輕時代不被師長認同的體育選手，如今他們怎麼為國爭光，成為集體療癒社會士氣的功臣；我們的電玩小子如何揚威國際，未來甚至可以參加已被列為項目的奧運比賽；更不用講我們還有許多全世界的麵包冠軍、調酒冠軍等。只要有夢敢做，看似荒誕非傳統認可的典型也能成功。同樣地對過年期間我們老是滑手機追劇、打麻將還輸錢，也就不用那麼慚愧了，你對社會安定與親友和樂有很大的促進，原來文明自有進程。

（作者為台北書展基金會董事長）

(中國時報)