2018年02月16日 04:10 中國時報 黃世麒 攝影／文：

協力園曾照顧高達1500隻流浪狗，目前減少到900隻，不少狗舍閒置；楊香仍會定期打掃，願意分租給愛狗人士收養流浪狗使用。

協力園的狗平均年齡都超過10歲，期待民眾認養不易。

居住在北市木柵河濱旁的連小姐與其他愛媽一同將公園內的流浪狗「六小福」結紮後放回，卻仍遭不認同的居民反對餵食，甚至被其他流浪狗欺負。為了讓牠不再露宿街頭，連小姐只好忍痛將牠送往協力園，每月支付金錢由楊香幫忙照顧。

楊香對老狗的照料無微不至。

以認養代替購買，給流浪狗一個家。

狗是人類最忠心的朋友，但協力園裡的每隻狗兒背後都有一段被遺棄的故事。

「咪咪」是楊香的愛犬。

楊香堅持只給狗吃飼料，狗兒的毛色漂亮又長壽。

曾是飯店經理，還身兼兩間水族館老闆的楊香，從前過著大小姐、少奶奶般的生活。如今年過七旬，卻為了流浪狗散盡積蓄，只因當年的一個念頭－要讓流浪狗有機會活下去。

民國70年間經濟起飛，帶動一波名犬養殖風潮，利之所趨，家庭式繁殖場氾濫，近親繁殖的結果，很容易買到體弱多病的犬隻，在無力負擔龐大醫療費用的情況下，不少飼主最終忍痛遺棄；更有許多當初在買賣時，被號稱「純種名犬」蒙蔽，長大後才發現根本只是「雜種狗」忿而被棄養的例子。

當時經營水族館的楊香，不忍流浪狗餐風露宿，民國73年起開始救援任務。雖然礙於空間只鎖定小型犬，但經過治療、梳洗後，水族館成了提供愛心人士認養的「中途之家」，6年間成功送養500隻流浪狗。

到了民國85年狗價下跌，流浪狗數量激增，楊香開始跟一些「愛心媽媽」（簡稱愛媽）準備飼料，以願意被觸摸才給食的方式分區餵養，希望藉此訓練狗兒親近、不攻擊人類。由於當年沒有《動保法》，流浪狗若遭捉捕，7天內無人認養隨即安樂死，這讓楊香非常不捨，而每每去收容中心將狗領回，過沒幾天又被捕狗大隊抓走，一來一往更讓她心力交瘁，為求長久之計，楊香向夫家友人承租新店山區土地蓋狗舍，與一群愛媽為流浪狗創建遮風避雨的棲身之所──協力園。

處女座的楊香自嘲「很龜毛」，對狗的照顧無微不至。走進協力園，聞不到臭味，因為楊香堅持只給狗吃飼料，這樣毛色漂亮，排泄物也較沒有味道、好清理；而「一狗一籠」、「分區管理」的方式則可杜絕「畫地為王」，楊香與工作人員會觀察狗隻的狀況，只要新收狗兒能習慣新環境和睦相處，就能一起「放風」，所以協力園的狗兒非常溫馴、親人。

由愛媽按月支付醫療及膳食費，楊香提供時間與空間，是協力園特有的「共養」制度。在全盛時期，園中一度多達1500隻流浪狗，目前剩約900隻，雖然有些愛媽在初期還會按時繳費，但時間久了卻「銷聲匿跡」，只有1/3持續付錢中，剩下全都變成「呆帳狗」，楊香笑說「我一直認為讓他們找到安置地點後，就會把狗接走，現在想起來真的很天真、很傻！」

四千坪的土地租金及其他必要開支，是楊香非常沉重的負擔，目前僅靠著愛心人士及企業捐款，勉強維持運作。但因大多數人只願意認養幼犬，園區的狗兒幾乎都超過十歲認養困難，使得當初設定的中途之家，如今變成「長照中心」，不過楊香並不灰心，因為她認為只要把狗兒照顧好，沒有疾病，牠們的明天就有希望。

(中國時報)