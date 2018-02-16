親友問候感情 小郭：摩羯難招架

2018年02月16日 04:10 中國時報 高薔 報導

對於有選擇困難的星座，郭子乾推薦「福忠字號」的年節禮盒，一次滿足長輩的胃口。（粘耿豪攝）

郭子乾（小郭）去年推出星座書《哥說的不是星座，是人際關係》，搖身一變成為星座分析大師，在各節目為人解決各種人際上的疑難雜症。每逢過年，無論任何星座，總需要面對親朋好友的一番問候，有時熱情的關心反而會讓當事人備感壓力。郭子乾以星座專家身分，解析風象（水瓶、雙子、天秤）、火象（牡羊、獅子、射手）、水象（巨蟹、天蠍、雙魚）以及土象（摩羯、金牛、處女）星座的人，應如何輕鬆面對新年期間親友的熱切問候。

今年農曆新年前夕巧逢情人節，郭子乾指出，土象星座將會是最受困擾的族群。摩羯座算是12星座中最嚴謹、保守的星座，更是土象星座代表，「他們比較不擅於表達感情，可能會是過年期間被問情事時最困擾的族群。」因為摩羯不擅長表達感情，相對也無法真切向人坦白自己的感情狀態。

而金牛座則是一身「牛脾氣」，別人開口前就先被這氣場鎮住，不敢直接發問；郭子乾分析金牛男偏向不會回答，女生反而會偏軟姿態而有所回應。再說到處女座族群，他說，若想探知他們的感情世界，「最好是直接問，他們也會直接回答你，直來直往才會得到你想知道的答案。」

水象星座想很多

郭子乾說，若能和水瓶座、天秤座學習說話藝術，了解如何閃躲話題，就是最佳解決之道。他舉例：「像我有個已婚的水瓶座女性朋友，她的『高智慧』很值得學習。結婚之後每年她回老家都會被問婚姻、問生小孩，後來她索性不回去，如果她不想接問候的電話，就會直接切到語音，既不與人起爭執又不會尷尬。」

除被問感情進度，準備年菜時既要顧菜色又得包，更要顧及長輩心情，當屬另一過年最令人煩惱的環節。郭子乾特別表示，巨蟹、天蠍、雙魚等3個星座特質是「想很多」，反而能兼顧很多面向，若再搭上火象星座愛面子、愛排場的個性，及土象星座最重視內容物CP值的眼光，「三種特質綜合起來，會是風象星座的好幫手。因為風象星座總是很能猶豫，找人建議款式就對了，尤其獅子座最能幫上忙。」

(中國時報)