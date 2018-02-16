親友問候感情 小郭：摩羯難招架

不分星座都會遇到年菜吃膩的問題，郭子乾說，輕鬆煮一碗拌麵簡單又開胃。（粘耿豪攝）

友善列印
中國時報
報導
對於有選擇困難的星座，郭子乾推薦「福忠字號」的年節禮盒，一次滿足長輩的胃口。（粘耿豪攝）

郭子乾（小郭）去年推出星座書《哥說的不是星座，是人際關係》，搖身一變成為星座分析大師，在各節目為人解決各種人際上的疑難雜症。每逢過年，無論任何星座，總需要面對親朋好友的一番問候，有時熱情的關心反而會讓當事人備感壓力。郭子乾以星座專家身分，解析風象（水瓶、雙子、天秤）、火象（牡羊、獅子、射手）、水象（巨蟹、天蠍、雙魚）以及土象（摩羯、金牛、處女）星座的人，應如何輕鬆面對新年期間親友的熱切問候。

今年農曆新年前夕巧逢情人節，郭子乾指出，土象星座將會是最受困擾的族群。摩羯座算是12星座中最嚴謹、保守的星座，更是土象星座代表，「他們比較不擅於表達感情，可能會是過年期間被問情事時最困擾的族群。」因為摩羯不擅長表達感情，相對也無法真切向人坦白自己的感情狀態。

而金牛座則是一身「牛脾氣」，別人開口前就先被這氣場鎮住，不敢直接發問；郭子乾分析金牛男偏向不會回答，女生反而會偏軟姿態而有所回應。再說到處女座族群，他說，若想探知他們的感情世界，「最好是直接問，他們也會直接回答你，直來直往才會得到你想知道的答案。」

水象星座想很多

郭子乾說，若能和水瓶座、天秤座學習說話藝術，了解如何閃躲話題，就是最佳解決之道。他舉例：「像我有個已婚的水瓶座女性朋友，她的『高智慧』很值得學習。結婚之後每年她回老家都會被問婚姻、問生小孩，後來她索性不回去，如果她不想接問候的電話，就會直接切到語音，既不與人起爭執又不會尷尬。」

除被問感情進度，準備年菜時既要顧菜色又得包，更要顧及長輩心情，當屬另一過年最令人煩惱的環節。郭子乾特別表示，巨蟹、天蠍、雙魚等3個星座特質是「想很多」，反而能兼顧很多面向，若再搭上火象星座愛面子、愛排場的個性，及土象星座最重視內容物CP值的眼光，「三種特質綜合起來，會是風象星座的好幫手。因為風象星座總是很能猶豫，找人建議款式就對了，尤其獅子座最能幫上忙。」

(中國時報)

柯有倫帶路 雲仙樂園走春！1日勇…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。