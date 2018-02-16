柯有倫帶路 雲仙樂園走春！1日勇士狩獵射箭 飽食風味餐

2018年02月16日 04:10 中國時報 楊宗翰 報導

柯有倫搭乘空中纜車，不忘與旺仔公仔合照留念。（羅永銘攝）

柯有倫化身泰雅族勇士，英勇挑戰弓箭射擊。（羅永銘攝）

雲仙樂園園區資訊

2018農曆狗年來臨，柯有倫向來酷愛大自然活動，今年趁著新專輯《飛》宣傳空檔，帶領《中國時報》讀者一同到戶外踏青走春，走訪位於烏來風景區的雲仙樂園，聽聞這座號稱「全台車子開不到」的樂園，柯有倫沿路難掩興奮心情，繞著蜿蜒山路不覺得累，透過窗外欣賞山景、峭壁，大呼：「這一切真的太值得了！」

柯有倫一抵達空中纜車搭乘處，就被映入眼簾的烏來瀑布吸引，當場拿起相機捕捉美景，搭乘纜車時，他毫不懼高，貼近窗戶邊俯瞰溪水峽谷，雀躍在車上化身網美擺Pose耍帥，過程呼應新歌，僅花短短2分鐘快速〈飛〉向雲仙樂園園區。

連爬15分鐘氣不喘

柯有倫這次任務是化身泰雅族勇士，學習打獵相關知識，從射擊、搗麻糬、野地埋伏、大啖風味餐，順利完成獵人的一日體驗，他直呼「好好玩」，更對著園區工作人員承諾：「以後你們會常看到我！今天呼吸到好多新鮮空氣，真的太舒服了。」

他運動細胞發達，不論飛車、特技極限運動都難不倒他，此行他一口氣連爬長達15分鐘石階山路，只見身旁同事氣喘吁吁，他則是臉不紅、氣不喘順利抵達射箭區，挑戰原住民競技遊戲射擊，首度獻出射箭處男秀。

有趣的是，他剛開始似乎抓不到手感，無法擊中標靶，當地泰雅族頭目見狀，帶著自製弓箭細心指導訣竅，他在頭目加持後功力大增，順利掌握3秒內「抬高、拉箭、發射」步驟，最後幾乎箭箭入靶。他玩出興趣：「這會越玩越上癮耶！」更分享心得「平時很少用到肩膀這塊肌肉，拉久是會痠痛的，得抓緊適當時間發射，整個準度才會提升。」

大啖風味餐還打包

頭目緊接帶著柯有倫到深山體驗狩獵樂趣，現場示範「獵山豬」撇步。首先得針對現場地形研究山豬活動路徑，依序為挖坑洞、架設木竿、纏繞上鐵圈、綁至對應陷阱，最後用樹葉與泥土隱藏鐵絲、竿子，此舉不僅可以順利形成保護色遮蔽，更可以祛除鐵絲味，讓山豬卸下心防。

這次雖只是狩獵模擬演練，柯有倫卻很專心聆聽，頭目分享，「我們沒有獵到山豬是不能下山的，身為勇士不能夠空手而回，設下陷阱後就要耐心等待，今晚沒收穫，就要住在獵人寮過夜。」頭目更打趣說：「沒有山豬，就沒有臉回家見女朋友，全家沒東西吃會難過，一定要努力才可以。」柯有倫聽得頻頻點頭，稱讚，「這是人生存最本能的工具，也是獵人的智慧。」

結束打獵行，柯有倫險些餓壞，趕緊前往餐廳大啖竹筒飯、石板山豬肉、梅子雞等道地風味餐，他大快朵頤一番，讚不絕口，還打包了幾道菜回家享用，他開心表示：「這趟行程簡直通體舒暢！不管是哪個年紀的朋友，都非常適合到這邊踏青放鬆。」

(中國時報)