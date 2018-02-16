柯有倫謝亡父「給我機會扛家」

柯有倫（左）和爸爸柯受良及妹妹昔日合影。（資料照片）

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中國時報
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柯有倫每年過年都回到家鄉台東報到，與親戚、家族成員歡聚過節，爸爸柯受良逝世14年，柯有倫樂觀說：「謝謝給我這個機會扛起這個家。」自招年幼時看著爸爸執行特技工作，只會覺得很酷、很帥，長大才發現這一切不是那麼簡單，「爸爸扛著壓力執行任務，努力撐起我們全家生計，若沒有工作，我們全家就會斷糧了。」總之就跟獵人上山打獵相同，他現在也專心工作，為了全家打拚。

過年全家在台東村子喝酒慶祝，少了爸爸，他形容：「每年感受都不太一樣，謝謝家人、親戚陪伴我走過這些日子。」37歲的他戀情穩定，不急著結婚，叔叔也都放棄催婚，倒是鄰居恐嚇他：「你再3年就40歲了，不結婚就是變態了。」

看著好友周杰倫、Darren都成為幸福人夫、擁有孩子家庭，他直言非常羨慕，但仍然堅持要有生活節奏，邁入熟齡的最大改變，他笑回：「哥兒們相處時間變少了，一年最多兩次，話題從車子、電動轉變為爸爸經。」

他很孝順，工作空檔會帶媽媽出國遊玩，稱讚媽媽是心目中「最堅強的女人」，非常會規畫生活，有時甚至讓他找不到人，他透露自己常到墓前探望爸爸，父子來場「Men's talk」。至於紅包，未婚的他幽默說「不用包也沒得領」，面對被嘲近年體態微胖，他不介意，認為這是此刻最健康的狀態，過年也不用特別忌口，打趣說：「一整個禮拜都是吃家裡，睜開眼睛就有食物，是最輕鬆的一周。」

(中國時報)

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