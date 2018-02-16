黃靖倫揪團桌遊 鬥智鬥運

張文綺（左起）、黃靖倫、謝忻過年分別有自己一套特別的習慣。 （蘇蔓攝）

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中國時報
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黃靖倫（左起）自豪勝率高，謝忻、張文綺在旁研究他的高超玩法。（蘇蔓攝）

黃靖倫去年12月砸下百萬積蓄，與友人合夥經營副業「布萊梅桌遊專賣店」。來自新加坡的他，除了希望將玩桌遊的風氣吹回老家，時至華人農曆新年，他日前在自家桌遊店找來好友謝忻、張文綺，進行簡單好上手的桌遊教學，讓眾人在過年團聚期間歡樂鬥智。

張文綺雖自豪是動態遊戲王，但她罩門就是考驗心機謀略的桌遊，因此黃靖倫推薦2款入門款桌遊「欲罷不能」、「說夢人」，讓她也能開心加入戰局。

「欲罷不能」是款需要運氣和判斷力的遊戲，玩家擲骰子決定移動步數，哪一方先占滿一條跑道即可獲勝；3人拚命擲骰子拚賭運，只為先占到3條跑道的終點，成為最後大贏家。謝忻、張文綺提到，小時候過年大多玩卡片遊戲和「十八骰仔」，小賭怡情，長大後和長輩親友團圓，大多顧著當低頭族，反而少了互動的熱鬧人情味。

張文綺憶炸水鴛鴦

謝忻回憶，留學期間大多待在倫敦過年，會和好友到華人同學家中度過華人新年，「我們也會找外國同學一起過，也會教他們玩『十八骰仔』，教他們怎麼喊『十八啦』和寫春聯，真的很熱鬧也很好玩。」她也說，這種過年方式不只發揚了「國粹」，也稍解她們一群華人留學生的鄉愁。

張文綺印象中的新年，則是和鄰居小孩玩「十八骰仔」，「我以前可以靠玩『十八骰仔』賺到5000塊！再來就是和大家一起看布袋戲、用竹竿點鞭炮，還有點燃水鴛鴦再用鍋蓋蓋著『炸』，超好玩！」

黃靖倫聊星國習俗

黃靖倫說，現在的新加坡也流行過年玩手機的桌遊APP，其他舊習俗如吃肉乾、初七「人日」吃撈魚生雜燴、初九拜天公也是一往如昔的流行著，「雖然現在新加坡禁止放爆竹，有點可惜，不過以前曾經看福建人會在午夜堆大火堆燒甘蔗，似乎是祈福的意思，那是少數沒被禁止的習俗。」

(中國時報)

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