親山舒活小旅行－內湖忠勇山步道走春踏青甩脂

2018年02月16日 04:10 中國時報 報導蔡淑微

當眼前出現立著蔣中正銅像的「中正亭」，代表你已經到達頂點啦！

台灣藍鵲全身羽毛以藍色為主，搭配黑色頭胸和鮮紅嘴，鮮豔奪目。

春節連假雖才開始，但豐盛的年夜飯及滿滿的乾果零嘴已讓熱量瞬間爆表，不妨趁著年初一走春的習俗，挑戰陡峭難度較高的忠勇山步道，盡情享受大肆流汗的暢快感吧！

忠勇山步道為內湖地區的人氣步道之一，海拔約325公尺，位於前往碧山巖的途中，雖不算高，山腳和山峰的高低差卻是最大，相當挑戰攀爬者體力和耐力，但也較能達到運動效果。雖然難度比起其他步道稍高，不過沿途茂密的山林景緻，卻很能令人忘卻煩惱，攀爬至山頂後，360度的環形視野，將台北盆地的單面山風貌盡收眼底，南面還可俯瞰台北市區新光三越、101大樓，居高臨下賞景的同時，剛剛攀爬的疲憊感也一掃而空了呢！

除了絕妙視野，忠勇山步道也是台灣藍鵲喜愛的出沒地點，台灣藍鵲為台灣特有鳥類，鮮豔的色彩和漂亮的長尾巴是牠的特徵，長約65公分，尾巴就占3分之2，因此在民間又有「長尾山娘」之稱，目前為第二級珍貴稀有保育動物，台北市府也將其選為「臺北市市鳥」，登忠勇山步道時不妨稍加注意林間動靜，說不定能有幸一睹台灣藍鵲的美麗風采！

(中國時報)