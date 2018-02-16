杜季祥看齊泰勒絲 盼邀粉絲觀豪宅

杜季祥平時獨居，趁這過年特地自製愛心便當犒賞自己。（盧禕祺攝）

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中國時報
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22歲「國民校草」杜季祥原是桌球國手出身，在師大體育系就讀期間教乒乓球，月收入曾達7、8萬，去年進演藝圈，成為許維恩師弟，目前多演出配角或主角的好朋友。自尊心極高的他，坦言入行後收入不定，有時甚至靠家人接濟，「不好意思演不好再回去（桌球圈），我給自己3年時間，希望能愈來愈好！」

他在三立《飛魚高校生》和《已讀不回的戀人》擔任配角，存在感略低。不過一連參與兩齣電視劇，讓他稍有安慰，「我從一個不會演戲的人，到現在好像有點會了。」他前年3月曾榮獲男模時代網路票選第1名，如今想洗刷「偶像」封號，更發下豪語：「希望未來能像泰勒絲（Taylor Swift）一樣，邀粉絲來參觀自己的豪宅！」

演藝之路短短不到2年，杜季祥坦言當初入行前，曾遭某短片導演狂罵，說他：「演技爛，根本是豬、笨蛋、不會演。」雖是經由他人轉述，但他內心很受傷，「但是難過完後，更不會想放棄。」問他為何想要走下去？他倔強說：「人家說我不會演戲，我就更要演好給大家看！」

從小父母離異的他，對過年都很無感，「很習慣，也比較喜歡一個人獨處，覺得跟長輩們吃飯麻煩。」他平常自己料理三餐，今年過年更自製愛心便當給自己吃，除了展現暖男一面，也希望祈求自己能有好運、好心情。

他趕拍《麻辣鮮師》電影版期間，最大的壓力是通告時間不定，「拍戲作息不定，很容易亂掉，加上我是容易失眠的人，很常睡不好。」他自認不愛睡覺，覺得有些「浪費生命」，「不過現在會告訴自己早點休息，皮膚會變好，也能有精神面對新的一天。」

(中國時報)

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