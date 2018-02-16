2018年02月16日 04:10 中國時報 郭家崴 、 石欣蒨 報導

新光三越台北信義新天地初一祭出貴賓卡友扣會員點數10點+1000元，可獲新光三越商品禮券1000元，且可抽價值122.8萬元的Volkswagen百萬名車。（新光三越提供）

板橋大遠百初一金犬招財好運袋，每份2000元，限量2000份、獎值2200元，頭獎是價值68.9萬元的NISSAN iTIIDA豪華版；另有OSIM白馬王子按摩椅等共25個獎項。（板橋大遠百提供）

比漾廣場福袋最大獎是歐莉寶30分天然鑽墜（不含鍊），價值7萬5000元。（比漾提供）

SOGO台北店初一福袋最大獎是台北-歐洲華航商務艙雙人來回機票，不限航點、單點進出，價值22萬元。（SOGO提供）

微風信義福袋禮最大獎「晶英國際行館夢幻之旅」，價值26萬8888元。（微風提供）

全聯福袋最大獎是黃金福利熊，全聯20周年紀念，全球唯一珍藏版，由真愛密碼花3周打造，9999純金、約62兩6錢3分，價值約360萬元。（鄧博仁攝）

台中廣三SOGO初一限量300個福袋，除了第一重有iRobot掃地機器人等獎項外，還有iPhone X、日本雙人來回機票及富士魔術椅。（廣三SOGO提供）

統一時代百貨台北店初一開店前1500名入館顧客就能獲得「北投關渡宮發財金」。（統一時代百貨提供）

統一時代百貨台北店初一至初五天天抽長榮航空首爾雙人來回機票、知本金聯世紀酒店尊爵套房住宿券等大獎。（統一時代百貨提供）

京站初二至初四邀請專業職人教導親手做狗年幸運物，提供「賀卡版畫」、「剪紙手作」、「手縫刺繡」等課程。（京站提供）

Global Mall板橋車站初一至初三推開運500元福袋，驚喜新春獎為價值3萬6570元Mercedes-Benz Originl-Teile兒童車。 （Global Mall提供）

百貨、超市初一福袋今年大獎類別多元，囊括海陸空，除了向來受矚目的名車外，也擴及生活各個層面，像是機票、住宿、遊戲，或是可保值的黃金、鑽石等。新光三越台北信義新天地最大獎Volkswagen百萬名車價值122.8萬元，是車類大獎價值最高；全聯黃金福利熊價值約360萬元，金額是全通路之冠。

新光三越限量福袋全台約7000個，大獎包括1部車、4台機車、9顆鑽、9台頂級按摩椅、10組來回機票等共超過上千款好禮，台中中港店大獎NISSAN SENTRA豪華版汽車價值近70萬元、台北南西店FESTARIA GIA 1克拉鉑金鑽石戒指價值63萬元、台北信義新天地A8 I-PRIMO 1.03克拉鑽戒鑽石F/SI1,3EX價值近47萬元、台北信義新天地A4 Always GIA 1.01克拉18K金經典6爪鑽戒H-S12,3EX價值近40萬元。台北信義新天地初一再加碼貴賓卡友扣會員點數10點+1000元，可獲新光三越商品禮券1000元，且可抽價值122.8萬元的Volkswagen百萬名車1台和iPhone X 64G 9支，等於共抽2台車。

SOGO空海陸旅遊 遠百送4台車

微風4館初一限量福袋共692個，每個1000元、獎價超過3000元，最大獎是微風信義的「晶英國際行館夢幻之旅」價值26萬8888元，可邀20位親朋好友同行入住晶英國際行館，享有日本Dassai品鑑套餐。

遠東SOGO台北店初一至初三限量福袋券價值最高翻73倍，3館福袋商品與福袋券共1萬3455個，總數量是去年3倍，凡購買都可再刮空海陸旅遊大獎，及各項好禮共8000份。初一是價值22萬元的台北─歐洲華航商務艙雙人來回機票；初二是價值8萬1800元的盛世公主號沖繩、石垣島自主遊5日；初三是UBER天天乘車趣，一年乘車金每天100元。

遠東百貨今年全台10店福袋1萬476份，較去年1萬388份多，包括板橋大遠百的NISSAN iTIIDA自然進氣豪華版汽車、新竹大遠百的FORD ESCORT 1.5 L雅緻型汽車和花蓮店的福斯Volkswagen Polo 1.6汽車，與首次加入的台中大遠百的Hyundai Verna 1.6尊爵版汽車，共抽4台汽車，每台價值57.9萬元至69.8萬元間。

比漾廣場抽鑽石 京站夾夾樂

比漾廣場福袋限量450組、每組1000元，內含LOTUS新金鑽湯鍋20cm等獎，總值2720元，可再抽紅包，最大獎是價值7萬5000元的歐莉寶30分天然鑽墜（不含鍊），特別獎是20名香港來回機票，每張價值4000元。

Global Mall板橋車站店初一至初三就推出開運500元福袋，有機會抽得價值3萬6570元的Mercedes-Benz Originl-Teile兒童車，新北中和店則是今日獨家推PORTER及SANRIO限量福袋，桃園A8今開運500元福袋抽萬元鴻運獎新竹國賓住宿券，另外屏東店初一、二兩天的199元福袋則抽Dyson V8無線吸塵器、任天堂、空氣清淨器等獎項。

統一時代百貨台北店一改往例，今起至初五每日只要憑會員卡及單筆消費滿千元同卡號之發票，即可參加每日限量350份紅包抽獎，天天抽首爾雙人來回機票、各大飯店住宿及餐飲大獎等，還有人氣任天堂遊戲主機及其他獎項，搶攻年輕消費族群。

京站則是安排一連串活動至初五，除了年節限定伴手禮及必備的福袋以外，今年更特別推出「財神夾夾樂」活動，初五前持本人Q卡及當日單筆滿1688元同卡號集點之京站發票，即可免費參加活動，獎品多達近800份，包括各項品牌正貨好禮或館內商品優惠券，另外初二至初四期間還有各項手作活動，增添過年氣氛。

全聯黃金福利熊 純金打造

台中廣三SOGO初一推限量300個福袋，首度將福袋開賣會場拉至室內，今早上10時半憑全館當日消費單筆滿2000元發票領取「福袋購買憑證」，下午2時憑證及1600元現金即可購買福袋，將有機會抽價值2萬5880元的iRobot 895掃地機器人等第一重獎，第二重再抽iPhone X、日本雙人來回機票及價值6萬6800元的富士魔術椅。

全聯福袋限量10萬份，每份200元、價值約900元，最大獎是9999純金打造的黃金福利熊，價值約360萬元，超越去年320萬元的特斯拉電動車。

(中國時報)