2018年02月16日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

法藍瓷富貴雙全狗椒鹽罐，5900元。（法藍瓷提供）

Bosa HOPEBIRD陶瓷雕塑，價格店洽，眺望遠方的鳥兒，象徵朝著遠大志向積極邁進。（Bosa提供）

Lalique法國萊儷水晶100隻神仙小魚、魚缸。（Lalique提供）

皇家哥本哈根狗瓷偶，法國鬥牛犬，3500元。（皇家哥本哈根提供）

德國羅森泰Rosenthal 2018狗年生肖紀念盤30公分，原價8500元，特價6800元。（德國羅森泰提供）

當羅森泰遇見凡塞斯餐瓷情境照。（凡塞斯提供）

居禮名店台灣限定限量款，HEREND生肖狗年手繪壁盤，定價2萬9800元，新春價2萬3800元。（居禮名店提供）

愛馬仕餐瓷過年情境照。（愛馬仕提供）

琉園好事多五夠神，定價4680元，即日起至2月22日，全套收藏價2萬498元。（琉園提供）

愛馬仕餐瓷打造中國年氣氛。（愛馬仕提供）

Magis Puppy小型犬，2700元。（MOT明日聚落提供）

過年居家擺飾，應景生肖產品受歡迎，「狗」年又有狗來富，旺旺之意，從年初買氣就湧現，家居業者表示，消費者在新年大掃除後，會在玄關、廳堂擺放新的擺件，為生活空間帶來新氣象與好心情，因此針對消費者喜好，業者除推出狗年專屬小物，有吉祥寓意的居家配件也同步推出，搶攻年節市場。

在中國年的十二生肖中，狗代表著優雅、快樂和友善。然而，狗兒更是家庭中重要的一份子，其特點是忠誠、奉獻、順從、陪伴與不離不棄。基於這些特質，iSHONi設計工作坊的瑞士設計師Manuela Federica為Rosenthal設計出一款以亮橘色為底，並以多處細節設計傳達出和諧、友好意義的狗年生肖作品，並在盤底烙印上「聰慧與和諧」（Intelligence and Harmony）。

瓷瓶寓平安 手描金水晶夯

旗下擁有許多居家精品的集雅廊表示，門市消費者過年送禮價格帶約為1萬至3萬，而買氣從除夕前3周開始湧現，因為過年是團圓時節，若有宴客需求的家庭，會特別添購餐瓷、餐具、花器和擺件等，讓居家氛圍煥然一新，特別推薦年節餐瓷有凡塞斯、愛馬仕、德國羅森泰等。亞洲獨賣的法國萊儷水晶「2018限量手描金開運吉祥系列」也是重頭戲，特別以手描金工藝，將品牌的經典作品重新演繹，英國鬥牛犬雕塑、彌勒佛像、龍的傳說雕塑、祝福樂章花瓶都備受矚目。

代理許多北歐家居的MOT明日聚落公關觀察市場發現，1月開始買氣就開跑，2月則是最旺的時候，越靠近年節消費者就越愛買，品牌也特別推薦，Vitra經典Eames Elephant，去年才推出最新的迷你版，大象是和平福氣的象徵，不只企業喜愛，有許多人滿月禮也都會送，而應景的Magis的Puppy，則順搭狗年熱潮，芬蘭設計師Eero Aarnio將北歐的簡約元素加入設計，塑料材質的Puppy輕巧方便攜帶，不僅適合於兒童遊戲房，也可放在書房、客廳、或是戶外庭院的一角，當作居家擺飾。

五路神明公仔庇佑安康

頂級瓷器法藍瓷公關表示，狗年相關作品本來就買氣旺，「勝利之誓耬斗花瓷瓶」因價格實惠，且外型亮眼，還有的寓意吉利，去年11月起就有大幅的成長，據觀察，過年送禮價格帶從5000元至1萬元不等，今年推薦的過年小物有象徵富貴雙全的狗椒鹽罐。

琉園公關觀察，不管是送禮或是自用，年節時刻帶有好兆頭的小物，備受消費者青睞，因此造型可愛的好神公仔，像是「好事多多五夠神」，不同的神，各有不同的庇蔭功能，分別是土地公、文昌帝君、月老、財神與註生娘娘，一次滿足所有人的需求。

(中國時報)