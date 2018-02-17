南鯤鯓國運籤連2年下下籤

南鯤鯓代天府國運籤今年抽中丙子籤，籤詩掛頭為漢李廣父子陣亡，內容沒一句好話，屬下下籤。（萬于甄翻攝）

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中國時報
／台南報導

台南國定古蹟南鯤鯓代天府16日抽出國運籤「丙子籤」，籤詩掛頭為漢李廣父子陣亡，籤詩內容「沒有一句好話」，宗教專家認為是下上籤，南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜則解為下下籤，呼籲全體國人共同打拚，才會有好轉機。在高雄市三鳳宮發紅包的蔡英文總統，對於國運抽出下下籤，僅表示「去年也是這樣」便轉頭離去。

蔡總統回應「去年也是這樣」

侯賢遜說，本來今年不打算抽國運籤，因連年國運籤都是下籤，讓民眾相當反感，但也有不少信徒認為，當年抽出的「武則天坐天」神準預言女總統，就要續辦，才能讓民眾對未來的一年有心理準備，因此今年才決定續辦。

南鯤鯓代天府今年請來中華民俗藝術基金會董事長林明德、副董事長李豐楙解籤，16日上午11點抽國運籤，往年都要抽好幾次才能獲得3聖筊，今年在第4支籤詩就抽中丙子籤為國運籤，但籤詩內容卻讓廟方越看越擔憂，因為內容沒一句好話。

今年抽丙子籤 沒一句好話

丙子籤籤詩掛頭為漢李廣父子陣亡，籤文為「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，恰是行舟上高灘」，林明德認為是下上籤，在農曆6月過後應會有好轉機；李豐楙解籤因國運離不開政治，年底大選之前紛爭口角難免，待大選底定後應該會好轉。

侯賢遜說，丙子籤文首句主要講述的是李廣、李敢父子攻打羅孛關未成，所面對的困境重重，且最終紛紛戰死；第2、3句中，「未」字指月令為農曆6月，方位為南方，是否暗指目前執政黨的新南向政策面臨困境，求神也沒用，只能自求多福，留給民眾自行解讀。

行舟上高灘 航行路線困難

另外，第4句恰是行舟上高灘，顯示問題相當嚴重，領船者硬把船開上高灘，不僅碰到瓶頸，前方的航行路線更是困難。

丙子籤的籤詩內容沒一句好話，讓廟方困擾，因南鯤鯓代天府已連2、3年國運籤都抽中下籤，不過民眾也別灰心，只要政府能凝聚民心，突破困難，今年下半年應會有好轉的時機。

(中國時報)

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