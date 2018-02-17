已從瓦礫站起來 遊花蓮安啦！傅縣長掛保證 邀民眾來走春

花蓮縣長傅崐萁、立委徐榛蔚大年初一特地前往災後復原工地慰問不辭辛勞的工程、清潔人員，並送上感恩紅包，感謝他們火速恢復花蓮市容。（曾百村攝）

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中國時報
／花蓮報導
統帥飯店原址經花蓮縣府6天的拆除工作，終於在16日鋪好柏油，並讓車輛通行。（花蓮縣政府提供）

花蓮大地震造成4棟大樓倒塌，歷經工作人員不眠不休的拆除、整鋪工作，花蓮市區逐漸恢復往日景象，花蓮縣長傅崐萁特地趁著大年初一前往各拆除地慰問辛苦的工作人員，他強調，現在花蓮相當安全，歡迎民眾來花蓮走春，並呼籲推動觀光消費券，刺激景氣，一起救台灣、挺花蓮。

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推動觀光消費券

傅崐萁表示，雖然花蓮遭逢災變，但各界湧入的愛心，讓花蓮在短時間內完成重點性的災後重建任務，這絕對要感謝、歸功於春節期間不眠不休、暫停休假的勞工夥伴、清潔隊員以及工程等團隊們，他看到在大年初一每個人各司其職，就是要趕緊把花蓮往日景象恢復，讓他相當感動。

為此，傅崐萁16日特地探視災後重建的工程人員，並發給每人一個小紅包當作感恩禮，他同時呼籲，在觀光景氣蕭條的當下，中央政府應在全國各縣市推動觀光消費券，尤其在花蓮，更應該給予雙倍的消費券，刺激景氣，一起救台灣、挺花蓮，同時也呼籲全國民眾來花蓮走春、度過春節假期，見證花蓮已從瓦礫堆中站起，他也保證花蓮現在「很安全」，大家可以放心來玩。

花蓮縣政府建設處表示，花蓮市區軒轅路、公園路周邊，昨天(16日)下午2點過後已完成道路標線等作業，民眾在過年期間有個順暢的交通動線。

已完成道路標線

另外東聯航運公司所屬的「麗娜輪」，為協助花蓮鄉親返鄉及災區居民重振生活，即日起到20日止，凡設籍於花蓮、身分證英文字母為U開頭的居民，搭乘行駛蘇澳往返花蓮航線，即可享免費優惠。相關訊息可洽東聯航運公司聯絡電話:(02)2504-6111。

(中國時報)

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