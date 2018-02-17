中市萬和宮 捐百萬助花蓮

2018年02月17日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

初一到廟裡走春、祈求來年好運到！台中市萬和宮16日一大早湧入大批信眾，廟內外萬頭鑽動，熱鬧非凡，台中市長林佳龍也到場發送小紅包，吸引許多民眾排隊索取。萬和宮並捐贈100萬元給花蓮強震災民，在新年度率先發揮愛心。

萬和宮董事長蕭清杰拿起廟方特製的100萬元大型支票模型，由林佳龍代表災區民眾接受捐款，廟方指出，強烈地震造成花蓮受創嚴重，萬和宮董監事決議捐款賑災，為狗年增添溫馨與愛心。

林佳龍表示，狗年第一天就到台中市歷史悠久的萬和宮拜拜，祈求聞聲救苦的媽祖能保佑民眾狗年好運來，特別的是，萬和宮特別捐出100萬元協助花蓮震災，這是廟宇發揮「人飢己飢、人溺己溺」美德的體現，也是對災民最溫暖的關懷。

狗年第一天一大早，大批人潮陸續湧進萬和宮，將周邊的萬和路、媽祖巷及文昌街擠得水洩不通，民眾要進入廟內向媽祖祈求順利，還得排隊依序進入，現場氣氛熱鬧滾滾，年味滿滿。

林佳龍也在初一陸續到樂成宮、萬和宮、萬春宮、太和宮及大里振坤宮、福興宮等知名廟宇發送紅包，以萬和宮來說，許多民眾得知市長要發紅包，一早就開始排隊，隊伍沿著萬和路、媽祖巷往外綿延數千公尺，陳姓婦人好不容易拿到市長的小紅包，開心的說「今年運氣一定旺到爆」。

(中國時報)