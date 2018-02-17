花蓮福袋驚奇！同家人連2年抽中汽車

2018年02月17日 04:10 中國時報 曾百村 ／花蓮報導 ／花蓮報導

真的太好運！花蓮遠東百貨16日發售2000元福袋，不僅一大清早就銷售一空，當天中午就有位婦人出面領取汽車大獎，沒想到，得獎婦人的姪子去年竟也是遠百新年福袋的汽車頭獎得主，今年姪子特別拉她來買福袋，結果竟然也中了汽車。民眾得知後驚呼：「同家人連2年都抽中汽車也太誇張了！」

花蓮遠東百貨指出，自家所推出的2000元新年福袋中，頭獎是一輛價值69萬8千元的福斯POLO汽車，16日中午業者現場舉辦抽獎，結果頭獎得主是一位婦人姜文麗所獲得，且姜婦還稱自己是第一次買福袋，就在大家驚呼好幸運時，姜婦還爆料，去年姪子「也中過」汽車大獎，這家人擋不住的好運，讓不少購買福袋的民眾羨煞不已。

姜婦表示，自己以前從沒買過福袋，因為去年姪子姜景懷抽中遠百福袋的納智捷S3轎車大獎後，今年才預購福袋買回家放，16日清晨還去慈善寺拜拜，中午去花蓮遠百現場抽獎，聽到自己的名字中汽車「都嚇傻了」。

因為姜婦根本沒料到自己會中頭獎，連兌獎的身分證、健保卡都沒帶，事後還是家人把文件送來，一旁的姪子也不敢相信，直說：「真是太好運了，明年還要再參加福袋活動。」

業者也透露，今年的1000個福袋除了買就送價值4000多元床套組外，二重獎還可以抽彩球，包含萬元智慧手機、空氣濾淨器等獎品，並表示明年頭獎將會更好，今年沒抽到的民眾不要灰心。

(中國時報)