官網撤中華民國國旗 是政策

董雲裳表示，美國不承認台灣是獨立國家，因此美國政策是不在官網放中華民國國旗。（江靜玲攝）

友善列印
中國時報
／華盛頓-台北綜合報導

美國國務院東亞事務助理國務卿提名人董雲裳（Susan Thornton）今天表示，美國不承認台灣是一個獨立的國家，也不承認中華民國（ROC）是一個與美國有官方關係的國家，「我們的政策是不把中華民國的國旗放在美國官方網站上。」

董雲裳是在共和黨眾議員魯比歐（Marco Rubio）今天在眾院外委會任命聽證會上詢問她是否知道美國國務院官方網站上的台灣國旗消失的事時，做了以上表示。

不承認台灣是獨立國家

董雲裳說，她知道這事，這是網站上的旅行諮詢部分，據她了解，這是由於網站新合約的關係，「我們的辦公室並未看到」。

魯比歐展示出準備的兩個列印圖表說，「底線是，原本有台灣國旗，現在沒有」；「這是一個改變，有人把（中華民國）國旗拿掉了」。

魯比歐追問，但中華民國國旗曾在國務院網站上，「舊的網站上有，但新網站上沒有」，這是新合約商的問題嗎？董雲裳說，她不確定那是哪一個網站，魯比歐提高聲音說：「www.state.gov」（美國國務院官網）。董雲裳表示，「不放置台灣國旗，這不是一個新的政策。」

魯比歐還問董雲裳是否鼓勵美國資深官員到台灣訪問與台灣資深官員晤面。董雲裳說，美國基於三公報和「台灣關係法」與台灣有活躍的非官方關係，台美經貿關係也十分重要，她當然鼓勵台美繼續互訪，維持此一活躍非官方關係。

鼓勵台美非官方互訪

參院外委會已通過鼓勵美台高層官員交往的「台灣旅行法」，目前並已排入院會議程，本會期通過可能性極高。眾議員夏馨在魯比歐質詢後，隨即建議把有關內容列入國會紀錄，包括魯比歐公開展示列印出的原本有中華民國國旗和國旗消失的兩個官方官網圖示，獲得主席柯克同意。

我外交部強調主權獨立

外交部昨天對此回應，強調中華民國台灣是一主權獨立國家，這是客觀的事實與現狀，政府會維持此一現狀，也會捍衛民主價值與人民的生活方式。

(中國時報)

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