美航母駛入南海 陸驅逐艦監視

美軍陸戰隊16日在泰國春武里府一處軍事基地，參加在當地舉行一場兩棲攻擊演習，這是美、泰兩國代號「金色眼鏡蛇2018」（Cobra Gold 2018，CG18）聯合軍演的一部分。（路透）

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中國時報
／綜合報導

大陸正在歡度春節，但解放軍的戰備毫不鬆懈。面對美國海軍卡爾文森號航空母艦戰鬥群本月進入南海巡航，大陸海軍052D型驅逐艦也在南海監視。

環球時報引述法新社等多家外媒報導，美國卡爾文森號航空母艦戰鬥群這幾天進入南海巡航，並將於3月訪問越南。當地時間2月14日，美軍還邀請法新社等國際媒體及部分菲律賓官員登上航母參觀採訪。

卡爾文森號航母戰鬥群指揮官、海軍少將富勒表示，美國的存在很重要，「很明顯，我們正在南海，我們在行動。」

與此同時，大陸軍武公眾號「太湖啥個」透露，美國卡爾文森號航空母艦在南海巡航時，「中國海軍一艘052D導彈驅逐艦在目視範圍內跟隨著美國的航母編隊。」

卡爾文森號是美國海軍服役時間最長的航空母艦之一，近年來在亞太地區相當活躍。去年2月，該艦就曾在南海巡航。當時就有分析認為，這是此前美國軍方多次重申要在南海海域以所謂「航行自由」表示存在而展開的實際行動。

富勒14日在接受採訪時宣稱，「太平洋沿岸國家都是海洋國家，它們重視穩定性。」他說，「這就是我們來這裡的原因。這是一個非常明顯和真實的存在，美國又來了。」

英國廣播公司BBC稱，儘管富勒並未點明，但美國航母戰鬥群今年再次巡航南海，顯然是「要向中國發出明確的信號」。法新社也說，不論美國官員是否承認，這次行動就是要向中國發出「直接信號」，試圖證明美國在本地區依然有影響力。

本月5日，美國首席副助理國務卿凱達諾稱，美軍艦將會繼續在南海開展「航行自由行動」。大陸外交部發言人耿爽在6日例行記者會上表示，中方一貫尊重各國依據國際法在南海享有的航行和飛越自由，但堅決反對有關國家打著「航行和飛越自由」的旗號，威脅和損害包括中國在內的沿海國的主權和安全利益。

(中國時報)

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