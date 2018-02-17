不接受陸取代地位！美自詡太平洋強權

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中國時報
／華盛頓15日電

美國總統川普國務院東亞事務助理國務卿提名人董雲裳今天表示，亞太地區保持穩定和繁榮，對美國的利益至關重要；美國是太平洋的強權，不會接受大陸企圖在亞洲取代美國，威脅該地區的其他國家。

美國聯邦參議院15日舉行3名國務院資深官員任命聽證會。未來將主司亞太事務的董雲裳在書面證辭中指出，亞太地區顯然將成為美國未來福祉和繁榮的關鍵，亞太地區面臨包括北韓的威脅持續增加，大陸崛起，緊張局勢和極端主義呈上升趨勢。

董雲裳表示，川普政府已表明希望與大陸建立具成效的關係，中美必須致力管理與解決分歧。然而，美方也同樣清楚，「我們不會接受中國企圖在亞洲取代美國，威脅該地區的國家。」

董雲裳說，川普政府正努力通過印太戰略擴大和深化整個地區的夥伴關係，以確保各國獲得支持可在不受到壓力下，自行作出決定；美國也繼續優先考慮「亞太經合組織」（APEC）的工作，促進高標準和公平貿易，並支持以東盟為中心的地區建設。這些是東亞和平與安全的基礎。

她強調，美國是太平洋強權，並將繼續致力維持。董雲裳相信大陸在南海企圖持續擴張其勢力，美國必須透過外交和其他不同管道反擊；她也同意川普政府的國家安全戰略，指出與大陸交往，美國要有明確的政策優先秩序，目前美中關係重點為北韓、經貿與執法。

董雲裳若通過任命，除被視為建制派的勝利外，她並將是美國國務院成立以來第一位女性亞太助卿。

(中國時報)

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