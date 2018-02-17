「南非人優先」 拉馬佛莎當選總統

2018年02月17日 04:10 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

南非國會15日推選暫代總統職務的原副總統拉馬佛莎為新任總統，接替因醜聞纏身於14日宣布辭職的祖馬。拉馬佛莎承諾，會盡全力不讓南非民眾失望。

南非執政黨「非洲民族議會」（ANC）全國執行委員會13日宣布「召回」總統祖馬，要求其儘快下台。祖馬迫於壓力，於14日辭職，且立即生效。南非國會15日召開會議，選舉拉馬佛莎為新總統。

66歲的拉馬佛莎當選後在國會發表演說，表示必須以南非所有人為優先，這與祖馬過去宣稱的「ANC優先」截然不同。拉馬佛莎說，有權為南非人民服務，令他誠恐誠惶。

南非媒體原預測國會將在16日推選總統，不過ANC擁有國會逾6成席位，且拉馬佛莎還得到在野陣營認可，國會15日直接進行總統選舉，拉馬佛莎也毫無意外勝出。原先積極推動彈劾祖馬的在野陣營還祝賀他當選。

拉馬佛莎與許多ANC元老一樣，曾是反種族主義鬥士，1991年當選ANC祕書長，領導結束南非種族隔離政策的談判，1994年新南非成立後，他出任制憲會議主席，參與制定南非憲法。

拉馬佛莎一度被新南非「國父」曼德拉譽為最具天賦的新一代領導人，但他卻未獲ANC支持擔任曼德拉的接班人，遂轉戰商界，且取得巨大成功。《富比世》雜誌2015年發布的非洲富豪榜中，拉馬佛莎以4.5億美元身家，排名第42位。

拉馬佛莎於2012年重返政壇，並當選ANC副主席。2014年起他成為祖馬的副手，擔任南非副總統。去年12月ANC主席選舉中，他擊敗祖馬的前妻德拉米妮-祖馬， 也預示祖馬時代即將走入歷史。

近年來，南非經濟衰敗，拉馬佛莎競選ANC主席時，主張打擊貪腐，建設清廉政府，促進經濟增長、創造就業，推動教育和土地改革，從而獲得南非商界、媒體和社會廣泛支持。擔任ANC主席後，他嚴查涉貪官員，查封據傳與祖馬關係密切的印度裔富豪古普塔家族資產，撤換陷入腐敗醜聞的南非電力公司董事會，種種舉措迅速贏得民心和ANC黨內支持，也加快了祖馬提前下台的步伐。

(中國時報)