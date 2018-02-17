大農大富11公頃花海迎客

花蓮林管處在花蓮縣光復鄉的平地森林園區營造花東地區最大的11公頃景觀花海，壯麗的花海搭配周邊平地森林景致絕對是農曆春節出遊首選。（楊漢聲翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

春天是百花齊放的季節，花蓮林管處在花蓮縣光復鄉的平地森林園區，打造出花東地區最大的11公頃景觀花海，壯麗花海搭配周邊平地森林景致，絕對是農曆春節出遊首選，喜歡享受大自然的民眾千萬別錯過。

大農大富平地森林園區地處花東縱谷，兩側是中央山脈與海岸山脈，占地1250公頃，設有全國最長的森林鐵馬道，遊客可騎乘自行車徜徉森林中，是連續假期的最佳去處。

花蓮林管處特別在大農大富園區營造春節喜慶花卉，今年花田景觀以不同層次花卉，在大地勾勒出繽紛線條，呈現出3大主軸，分為主題花卉區、粗放花海區及外圍自然區。

20餘種鳥與花共舞

主題花卉區包含7種花卉，海棠、一串紅、五彩石竹及孔雀草等，共約28萬株；景觀綠肥區則有油菜花、向日葵及孔雀草等3種花卉，共約230萬株，花海總面積11公頃，是花東地區最大花海，讓民眾在農曆春節能徜徉花海間。

連綿不絕的青翠山巒，依傍著蔚藍晴空，大農大富平地森林園區不僅占地廣大，大地光影變化萬千，當陽光灑向黃金閃耀的油菜花田、五彩繽紛的美麗花卉，宛如人間仙境，待遊客前來凝結這美麗的記憶。

林管處表示，由於平地森林園區環境優良，園區內的鳥類多達20餘種，數量以灰林鴿、烏頭翁最多，環頸雉數量也不少，希望遊客欣賞花海同時，也能靜靜遠觀、勿打擾這些嬌客，進而了解生物多樣性以及棲地保育的重要。

鐵馬車道吸芬多精

除了花海，大農大富平地森林園區另栽植近20種常見樹木，縱橫交織形成廣闊樹海，搭配全國最長森林鐵馬道，由服務中心出發來回，北環車道全長約1萬1561公尺，南環車道全長約6500公尺，以時速10公里計算，全程騎完約110分鐘，歡迎民眾前來吸收芬多精，盡滌塵囂。

(中國時報)

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